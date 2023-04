Rodolfo Suarez confirmó que Mendoza no se adherirá a la ley de Tolerancia Cero

La ley de tolerancia cero de alcohol al volante se trató este jueves en la Cámara de Senadores, tras varios meses en los que el Congreso no sesionó en la Cámara Alta por distintos motivos. El proyecto impulsado en Diputados por el oficialismo, por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial se convirtió el ley con un total de 49 votos a favor y 9 en contra.

MDZ informó este viernes por la mañana que la provincia ya había tomado una determinación al respecto: no adherirse y seguir controlando por su parte con un límite de 0.5 gramos de alcohol en sangre a la hora de conducir.

Esto fue confirmado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien en conferencia de prensa dijo: "Ya hemos manifestado que no vamos a adherir en la provincia. Primero porque los accidentes de tránsito que van de 0,5 para abajo no son la mayoría, son escasos. Prácticamente no hay. Cuando hay accidentes, la cantidad de alcohol en sangre está por arriba de esa medida".

"Los controles y multas en Mendoza son intensas. Van de los $300.000 a los $450.000 en algunos casos. Tampoco vamos a adherir porque defendemos a las miles de personas que trabajan en la industria vitivinícola que esto los puede afectar. Hoy leía que la mejor dieta que puede tener una persona es incluyendo dos copitas y media de vino, es bueno para la salud y colesterol, no afecta en la conducción", agregó el gobernador.

"No es un capricho. Hasta 0.5 es prudente. Y por último porque somos la Capital Internacional del Vino, donde viene gente de Brasil, Uruguay. Sería una contradicción absoluta que alguien que represente a los mendocinos juegue en contra de todo esto: razonabilidad, empleo y ser capital del vino", finalizó diciendo el mandatario local.