Una elección donde el retador está obligado a ganar por knock out

Cada cuatro años surge siempre la misma pregunta: esta vez, ¿podrá perder el Movimiento Popular Neuquino las elecciones a gobernador? En 2015 fue contra el fallecido “Pechi” Quiroga y hace cuatro años la amenaza fue el kirchnerista Ramón Rioseco. En ambas oportunidades salieron ilesos y ratificaron su hegemonía en la provincia, pero con performances electorales a la baja. Gana, pero van cayendo sus adhesiones en el padrón electoral.

En esta oportunidad, el retador es de la propia tropa: Rolando “Rolo” Figueroa, quien viene de ganar la PASO del 21 dentro del MPN y ahora juega por afuera porque no era precisamente el preferido de Jorge Sapag y los accionistas del partido. Construyó una amplia coalición con diversos sectores, incluso del peronismo, pero la columna vertebral es el PRO. En los últimos días circulan números y análisis que pronostican una elección cerrada con chances para Figueroa. De todas formas, en Neuquén las elecciones son cómo en el box. El retador debe ganar por knock out para quedarse con el título.

Concretamente, al diputado nacional desafiante no le sirve un escenario parejo porque el MPN hace al final la diferencia con el aparato estatal. “Es difícil saber desde afuera si el MPN es solo partido de gobierno o partido de masas, pero sigue teniendo cierta base territorial. En este sentido, va a ser muy importante lo que traccione o no traccione la figura de Mariano Gaido en la Capital”, cuenta la politóloga neuquina María Esperanza Casullo al portal Cenital. Las incógnitas de la residente en Neuquén pasan esencialmente porque el oficialismo provincial parece tener siempre la habilidad electoral como para adaptarse al escenario que se le presenta y poder ganar. Pero, al igual que otros encuestadores y analistas, no descartan el escenario del “batacazo”.

La figura del jefe comunal capitalino, Gaido, pasa a ser estratégica ya qué hay una coincidencia generalizada que lo da como ganador cómodo el domingo en un distrito que representa el 45% del padrón de la provincia. Algunos le dan una ventaja de más de 10 puntos con el candidato de Figueroa. Es decir, que el postulante opositor estaría obligado a sacar esa diferencia en gran parte de la provincia.

Pero la cuestión no parece tan lineal ya que el domingo los neuquinos estrenan la boleta única electrónica, un avance que pone punto final al arrastre de la boleta sábana. Entonces, no habría que descartar qué haya electores que voten a Gaido como intendente y a “Rolo” como gobernador sin necesidad de cortar la boleta que encabeza el vicegobernador Marcos Koopman.



Nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de efecto va a generar la nueva boleta en el resultado electoral final. Por eso hay voces que instalan la hipótesis de un triunfo de Figueroa como escenario factible. También hay operaciones para generar un clima adverso para el MPN. Lo concreto es que el tema se instaló. Probablemente haya, en la recta final, una migración del voto anti emepeista hacia Figueroa. Se está detectando una caída en la intención de voto de Rioseco y del radical Pablo Cervi, que pinta como una catástrofe electoral. Quizás, Carlos Eguia - el candidato de Javier Milei - pueda ser el árbitro. Unos sostienen que mantiene su 15% y otros que también está siendo víctima de esta polarización sobre el cierre de la campaña.

Mientras tanto, uno de los referentes del MPN que mejor conoce el territorio y sabe leer muy bien los sondeos propios y ajenos, explica por qué está optimista y objetivamente no tiene razones para poner en duda el triunfo de Koopman. “Me baso en números propios, encuestas y actitudes de adversarios, conversaciones con la gente que está en el territorio, con periodistas. Acá la sensación que hay es que gana el MPN y lo que se discute es por cuánto”, explica el vocero.

“Vamos a ganar la Capital. En Centenario, localidad contigua, hemos sido gobierno muchos años y ahora está el Frente de Todos. Pero nosotros llevamos dos candidatos a intendentes y creemos que vamos a ganar. En Plottier estamos bien y una de nuestras colectoras es del exintendente, pero es de ahí la compañera de fórmula de Figueroa. Por lo que debería estar peleado”, describe la fuente y agrega que “en el sur estamos ganando nosotros. En el centro también. En Cutral Co debería hacer una buena elección Rioseco. En la zona petrolera nosotros deberíamos estar muy bien. Después no hay ninguna localidad que sume por sí misma un 10% del padrón”. Son visiones absolutamente diferentes. El domingo a la noche alguien se habrá equivocado.