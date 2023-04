Ley de Alcohol Cero: picantes intervenciones de los senadores mendocinos en el debate

El proyecto de alcohol cero al volante obtuvo sanción definitiva en el Senado de la Nación y se convertirá en ley. La iniciativa que era mirada con atención por Mendoza, debido a que se trata de un provincia vitivinícola, obtuvo 48 votos afirmativos, 9 negativos y 0 abstenciones. Los representantes mendocinos en la Cámara alta del Congreso, que expusieron sus argumentos a favor y en contra, votaron dividido y se tiraron con de todo en sus discursos. Se trata de Alfredo Cornejo y Mariana Juri por la Unión Cívica Radical (UCR) y Anabel Fernández Sagasti por el Frente de Todos (FdT). Los legisladores de San Juan no acompañaron.

Alcohol cero establece que se baje de 0, a 0,5 miligramos la tolerancia de alcohol en sangre para quienes manejan vehículos en todo el territorio del país. Durante la sesión, se encontraban presentes en los palcos del recinto la asociación civil Madres del Dolor y miembros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La primera mendocina en tomar la palabra fue Mariana Juri, que hace tiempo mostró estar en contra de la iniciativa. "Lamento que el Senado se esté perdiendo una gran oportunidad para evitar las muertes en Argentina. La contracara de eso también tiene que ver que estamos atentando contra las fuentes laborales de miles de argentinos en un momento tan crítico, como es el que vive el país. Está claro que no estamos hablando de si nos parece bien o mal que la gente conduzca alcoholizada. Ningún senador está de acuerdo en eso. Estamos tratando de encontrar la manera de evitar las casi 6.000 muertes que hubo en Argentina el año pasado", dijo.

"¿Pero saben qué pasa con esta ley? Como si se tratara de magia, estamos tratando un proyecto de un solo artículo que dice si es 0,5, o,23 o 0. Es una ley que no toma ni una sola de todas las recomendaciones que todos los especialistas del mundo han dado para bajar la siniestralidad en Argentina. Nos perdemos la oportunidad de establecer una ley que al menos contemple el endurecimiento de las penas.", comentó Juri.

"No hay endurecimiento de penas con aumentos de mínimos y máximas y no elimina la atribución que tienen los jueces de cambiar las penas de arresto por trabajo comunitario, cosas que ya todos los países del mundo -cuando ocurren este tipo de accidentes- por supuesto que no autorizan. No tiene campañas de implementation ni campañas de concientización temprana para evitar no solo accidentes, sino que la gente no conduzca alcoholizada. No establece mecanismos de control, no avanza sobre el agravamiento de las penas y las sanciones para los reincidentes, no prevé mecanismos de inhabilitación temporaria o permanente para quienes infringen la norma, algo básico para que podamos evitar las muertes en la Argentina. no elimina atenuantes a la conducta del infractor. Podría estar un largo rato nombrando lo que esta ley no tiene y que si contempla un proyecto de ley que hemos presentado para que podamos avanzar en serio", completó.

Los senadores por Mendoza tenemos la obligación de defender y trabajar por los intereses de la provincia.



Le siguió el exgobernador -y ahora precandidato a la Gobernación- Alfredo Cornejo que sostuvo que "quienes apoyan esta ley han esgrimido dos argumentos sobre esta ley que tiene un solo artículo y que penaliza al conductor con más de 0 alcohol en sangre. Uno fue que con esto se resolvería el problema de accidentes viales. El otro es que ha puesto muchos énfasis en que esto no afecta en la producción de las economías regionales".

"Yo también tengo un familiar directo que murió en un accidente de tránsito en consecuencia del manejo alcholizado.Si bien fue hace muchos años, todavía todo nuestra familia se sensibiliza por ese hecho", lanzó Cornejo, que después aportó: "Mi abuelo fue contratista de viña toda su vida. Trabajó en las viñas de Eugenio Bustos, en San Carlos, en las bodegas de Don Bosco y cultivó la tierra, estando muy vinculado con su familia. Los ocho hijos, con mis tios y mi madre, crecieron en las viñas y estudiaron a partir del trabajo de la producción vitivinícola".

A modo de crítica, consideró que "el argumento de que esto resuelve el problema se cae por su propio peso. Un solo artículo en la ley de tránsito no resuelve los problemas. Hablemos con racionalidad". Sobre "que no afecta a la producción", Cornejo aseguró que "la baja del consumo son menos hectáreas de producción. Menos hectáreas son menos empleos. La baja del consumo afecta ¿Es directa inmediatamente a un artículo de la ley de tránsito? No, de hecho, el consumo de vino viene bajando de forma estrepitosa y es la producción más integrada y menos oligopolizada a diferencia de la cerveza y espirituosas".

"Ningún senador es insensible a los accidentes de tránsito y mucho menos a las muertes. Hay que preguntarse si esto solo artículo que penaliza el alcohol en sangre superior a 0 es realmente para los objetivos que decimos los 72 senadores defender. Algunos creemos que no. Algunos creemos que la forma de bajar esto es con una política pública mucho más integral (...) Los cinco países con mejores indices de seguridad vial en la década no tienen tolerancia cero. En Dinamarca, Suiza y Países Bajos es de 0,5. En Reino Unido es del 0,8. En Suecia de 0,2. En ninguno hay alcohol cero", fueron las palabras del dirigente radical frente a la mirada de la titular del Senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su último tramo de intervención, antes de anunciar su voto negativo, subrayó: "Nuestro objetivo es accidentes cero y víctimas cero. Conductores responsables y una sociedad que asuma que no se puede tomar en exceso y salir a conducir. Pero la sociedad lo hace porque sabe que no hay controles ni lesiones graves" para luego pedir por "modificaciones del código penal para aumentos de penas".

Por su parte, Anabel Fernández Sagasti - que votó a favor- respondió a las exposiciones de sus pares mendocinos. "No puedo aceptar escuchar que es una ley demagógico de parte quienes han construido toda su carrera política con demagogia punitiva. Nadie cree que con esto se va a solucionar y que a partir de mañana no va haber más accidentes de tránsito por alcoholizados al volante. Es llevar una discusión a algo vil, sin sentido y falso. A través de esta ley se decidido impulsar un cambio cultural que va a costar y que tiene una consigna clara y contundente: si tomaste, no conduzcas", sostuvo.

"En mi provincia no hubo lobby, pero el propio gobernador de Mendoza y los dos senadores que representan a juntos por el cambio pidieron en radio que frene esta ley porque yo soy cercana a usted, señora vicepresidenta (Cristina Kirchner) y tenía el poder para parar este ley. hace muchos años que estoy a favor. de mezquindades no me van a acusar. Quiero plantear que respeto mucho a los dirigentes vitivinícolas de mi provincia, pero no creo y no hay un solo indicador de un país que haya impuesto alcohol cero que diga que esta ley va a bajar el consumo del vino. De hecho, es un problema mundial. Hay un descenso marcado de la ingesta de vino de alcohol en general. Es un relato que le viene haciendo mal a Mendoza", indicó Fernández Sagasti.

"Lo que necesitan los trabajadores vitivinícolas y contratistas de viñas es que los productores y bodegueros den un salario digno. Nada tiene que ver con conductores alcoholizados (...) Comparar estadísticas de países con el 20% de población y de territorio que argentina me parece que no cabe en la comparación", manifestó a modo de contestación a Cornejo.

Alcohol cero finalmente se convirtió en ley y resta saber qué ocurrirá en Mendoza, donde el gobernador Rodolfo Suarez anticipó meses atrás que no aplicaría la normativa. Por su parte, tanto la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) como la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi) intentaron que no prosperara, pero sin resultado.

En lo que respecta a la provincia de San Juan, también vitivinícola, sus tres senadores votaron de forma negativa. Éstos son Roberto Basualdo (JxC) y López Valverde y Rubén Uñac (FdT). La votación en el Senado.

Cómo votaron los mendocinos en Diputados

El 24 de noviembre de 2022, los diputados de Juntos por el Cambio no acompañaron. Se trata, por un lado, de los radicales Julio Cobos, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Jimena Latorre y los miembros del PRO Omar De Marchi y Álvaro Martínez.

La división vino por parte de los integrantes del Frente de Todos. Si bien Bermejo y Paponet votaron a favor, no lo hicieron así Eber Pérez Plaza -que no acompañó- y Marisa Uceda, que fue la única mendocina en abstenerse. El recuento de votos general terminó en 193 afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones.