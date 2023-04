Victoria Tolosa Paz explotó contra Mauricio Macri por ola de piquetes

Victoria Tolosa Paz explotó contra los piqueteros al recordar que Mauricio Macri fue quien trajo al FMI a la Argentina. La ministra de Desarrollo Social aseguró hoy que "no hay Fondo Monetario Internacional que condicione" al gobierno del presidente Alberto Fernández y lamentó las manifestaciones sociales previstas en el centro porteño, convocadas por organizaciones sindicales, políticas y sociales, en rechazo al FMI y en reclamo de la recuperación de los ingresos de los sectores populares.

"Les digo a algunos sectores de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) que resuelvan sus internas políticas en las urnas. Esos señores que gritan con megáfonos en la 9 de Julio y que instalan la versión de que somos la cara del ajuste, les digo que al Fondo Monetario Internacional lo trajo Mauricio Macri y quienes no creyeron en la capacidad productiva del país", dijo Victoria Tolosa Paz en declaraciones formuladas esta mañana a Radio 10.

En ese marco, agregó: "Que no busquen el enemigo ni en Sergio Massa, ni en el presidente Alberto Fernández, ni en esta ministra, porque el enemigo está claro y está afuera del Frente de Todos".

Para la ministra, existe "una instalación constante por sectores adentro de la UTEP sobre que el Gobierno es la cara del ajuste y que sigue las recetas del Fondo".

"No hay ajuste. Al Fondo lo trajo la derecha que sigue instalando la antipolítica. A los sectores populares les digo que gasten menos en movilización y en intentar instalar que somos el gobierno del ajuste", expresó.

La funcionaria también cuestionó al Movimiento Evita: "Fue parte de quienes entendieron que al Potenciar Trabajo había que darle un ordenamiento. La movilización de hoy no me gusta, lo hablé con (el secretario de Economía Social) Emilio (Pérsico) y lo voy a hablar con (el secretario gremial de la UTEP) Gildo Onorato. Me duelen sus declaraciones porque esta ministra no ajusta", expresó.

"Armaron el Partido de los Comunes. Quiero ver a todos esos sectores yendo a buscar la representación que hoy sí tiene el Frente de Todos", completó.

La UTEP y el Movimiento Evita -junto con otras organizaciones como la CTA Autónoma, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), sectores del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y Somos Barrios de Pie- iniciaban cerca de este mediodía una jornada de protesta "contra los acuerdos con el FMI", que incluirá una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia la sede de la cartera de Economía.

Por otro lado, Tolosa Paz destacó que su cartera "sigue invirtiendo" y "hay un permanente intento de estigmatizarlo".

"Le respondemos a la gente que prefiere seguir piqueteando que somos un Gobierno que tiene una curva de inversión social muy importante y que no hay Fondo Monetario Internacional (FMI) que condicione a esta ministra ni al Presidente (Alberto Fernández) ni a este equipo de gobierno", indicó.

Sobre el aumento del 35% en la Tarjeta Alimentar, anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, la ministra sostuvo que se trata de "una medida necesaria" y ratificó que es parte de un gobierno "que sigue estando del lado de los desprotegidos".