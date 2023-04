La boleta única de papel no se mancha

Días atrás asistimos a la información por parte del jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, que los porteños votaremos con un sistema concurrente, lista partidaria en lo nacional y Boleta Única Electrónica en lo local tanto a Jefe de Gobierno, legisladores y comuneros , en las mismas tres fechas ya fijadas , lo que evitará que eventualmente se deba concurrir hasta seis veces a las urnas (paso, general y eventualmente ballotage en ambas opciones).

Siendo propiedad del Jefe de Gobierno de la Ciudad la convocatoria a elecciones y encontrándose casi al límite del inicio del cronograma electoral local ,debió definir una opción legal pero que se convirtió en cuestionada en su legitimidad, comenzando por muchos de los dirigentes del PRO y en parte por dirigentes de la UCR y de Milei y sus partidarios. Del lado de los apoyos en la coalición que integran surge el de Martín Loustau, principal beneficiado según un análisis racional de la situación , Elisa Carrio , aliada de Rodriguez Larreta , Gerardo Morales como presidente de la UCR entre otros.

Examinando la situación desde una mirada ciudadana ante la decisión y las reacciones suscitadas puntualizaremos algunas cuestiones. Existe una norma en la ciudad queriéndose cumplir tardíamente en este año pero no utilizada en el 2019 y 2021.

Decir Boleta Única, sin agregar Electrónica, como se está enunciando es engañoso y es decir una media verdad . Los que impulsamos como miembros de la sociedad civil incluyendo un change.org con casi 200.000 ciudadanos es la Boleta Única de Papel.

Horacio Rodriguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño.

Los cambios de reglas de juego, deben hacerse en años no electorales y contar con el mayor consenso posible, que tampoco sería el caso. Se esperaba votar como en el 2019 y 2021 Si se iba a cambiar la circunstancia debería haberse analizado e impulsado el año anterior. Fíjese que se debió apelar a la BUE y no a la de Papel por que los tiempos no daban para ponerse de acuerdo en formatos, mecanismos de aprobación del instrumento , debiéndose recurrir a lo acordado en el 2015 cuando se utilizó este sistema en la Ciudad etc.

Con un mayor costo, una licitación a las apuradas, salvo que lo hayan hecho previamente se contradice lo que la Coalición opositora impulso y logro aprobar en la Cámara de Diputados de la Nación y que duerme el sueño de los justos en el Senado, la Boleta Única de Papel. Mala noticia que el Sr Jefe de Gobierno haya manifestado que este será el sistema que impulsará en caso de ser Presidente cuando el que reúne mayor consenso y fue aprobado estando aún en estado parlamentario sea la Boleta Única de Papel.

La Red Ser Fiscal publicó un libro sobre la BUE y solo podría impulsarla si se cumplieran cuatro condiciones a saber:

Que esté en manos del estado su organización y no en manos de un privado que por el concepto de propiedad intelectual no abre los elementos centrales para ser analizados.

Que se de participación a profesionales, técnicos, universidades etc. para que participen en la confección y control del sistema.

que el sistema operativo a utilizar sea un sistema abierto como el Linux que la provisión de equipamiento sea lo único que aporten los privados a algo tan importante como es el sistema electoral, de otra manera estamos delegando y privatizando su organización.

Los hackeos a diversos organismo públicos y privados desaconsejan esta opción de igual manera, por el consenso y aceptación que logro la BUP.

Boleta única de papel.

Celebramos que el Sr Gobernador de Jujuy aliente un sistema de Boleta Única , habiendo presentado el 11/10/2015 la propuesta de Boleta Única de Papel en Jujuy al día de la fecha dicho sistema no ha sido aprobado, Sería bueno entre varias de las virtudes de la Reforma Constitucional que impulsa que se sumara este tema. En estas notas planteamos una mirada ciudadana puntualizando a sabiendas que los ciudadanos, a cualquier obstáculo votarán como mejor les parezca. No alcanza con Ley de Lemas, Espejos, eliminación de las PASO o cambio compulsivo o al límite de la organización y el formato de votación.

También se debe saber que los ciudadanos tienen claro porque se producen estos cambios , subalternizar la transparencia electoral por intereses propios nos lleva a citar la frase de un ex presidente “muchachos entre gitanos no nos vamos a tirar la suerte“.

* Lic. Claudio Bargach, Coordinador Nacional Red Ser Fiscal