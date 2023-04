Grave denuncia de Patricia Bullrich contra un funcionario kirchnerista

Una denuncia de la abogada de Patricia Bullrich contra el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ)y ex abogado de la familia Kirchner, Ricardo Nissen, fue realizada esta mañana por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, al perseguir a entidades civiles que presiden dirigentes opositores, utilizando el poder del Estado.

El organismo que depende del Ministerio de Justicia fue denunciado por la abogada especialista en temas de corrupción, Silvina Martínez, por la resolución dictada el pasado 10 de abril contra la entidad Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), entidad que preside Patricia Bullrich, candidata opositora.

La denuncia afirma que "desde el Gobierno buscan controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al Gobierno kirchnerista, ya que la designación de Nissen en la IGJ fue, desde sus orígenes, una maniobra política que tuvo por finalidad encubrir a su ex cliente y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner como también perseguir opositores, como Patricia Bullrich".

También se afirma que se trata de una maniobra represiva de aquellos críticos de las medidas adoptadas por el partido político gobernante. "Basta recordar la similitud con las medidas adoptadas en Venezuela por el Gobierno de Nicolas Maduro o de Daniel Ortega contra las ONG que no sean afines al Gobierno de esos dictadores", agregaron. Y concluye que en año de elecciones permitir campañas de criminalización de entidades civiles por el solo hecho de estar asociadas a personas que no poseen la misma ideología que los miembros del poder ejecutivo es solo el principio.

A continuación, los puntos controvertidos en la Resolución dictada por la IGJ que originó la denuncia:

1. La resolución N° 242 menciona que las actuaciones se inician el 16/12/2022 a raíz de una publicación en medios periodísticos. Lo llamativo es que la noticia que menciona como disparador de la actuación sumarial es del 4/5/2022 y del 11/5/2022, es decir, de 7 meses antes. De esta forma comienza la persecución al principal dirigente opositor mediante la utilización de un organismo del Estado. No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó. De esta forma se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa.

2. Como primera irregularidad Nissen detalla que durante el año 2021 la entidad INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD ASOCIACIÓN CIVIL” (IEES) aumentó sus ingresos. Parece que para la IGJ el aumento de los ingresos es ilegal o contrario a la finalidad de la entidad. Sabido es que cualquier entidad requiere de recursos para la consecución de sus fines sociales. Hasta acá nada tiene de irregular.

3. Otras de las supuestas irregularidades que menciona la resolución de la IGJ es la coincidencia de la sede de la entidad con la sede del estudio jurídico de la pareja de Patricia Bullrich. Nuevamente no hay irregularidad alguna. La denuncia afirma que Ricardo Nissen, también es titular de un estudio jurídico cuyo objeto es dedicarse a la actividad societaria y a la inscripción de trámites en IGJ. Es decir, el funcionario público que tiene a su cargo el organismo público que controla a las empresas y entidades civiles, es titular de un estudio jurídico que realiza trámites en el Organismo que él mismo dirige. De igual manera basta advertir la cantidad de personas jurídicas que poseen su sede social en el estudio jurídico de Ricardo Nissen. En este caso si estamos frente a un delito.

4. Todos los requerimientos fueron respondidos en forma acabada y completa por parte de la institución. Y eso es detallado en la resolución de la IGJ cuando menciona que la documentación aportada es voluminosa. Pero, aun así, para la IGJ la entidad es utilizada para realizar acciones no previstas en su objeto social.

5. Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen.

5. El titular de la IGJ también advierte coincidencias entre los miembros de la comisión directiva de la entidad y el rol que desempeñan en partidos políticos. Sin embargo, esto mismo no es objetado por Nissen en el caso del “Instituto Patria”, entidad cuya presidenta honorífica es Cristina Kirchner. Desde la asunción en el Gobierno de Alberto Fernández como presidente y Cristina Fernández como vice, el Instituto Patria se ha convertido en una sede del Poder en la Argentina. Y así lo reflejan los balances y memorias de la entidad ya que se identifican como parte del Gobierno que maneja el destino de los argentinos. Nada de esto fue observado por el organismo fiscalizador, la IGJ, que conduce Ricardo Nissen, ex abogado de la familia Kirchner.

6. Pero no es lo único que Nissen no cuestiona en la entidad de Cristina Kirchner, pero sí denuncia en la entidad de Patricia Bullrich: Los ingresos tienen el mismo origen: charlas y seminarios. En el caso de la entidad de Cristina Kirchner esta permitido y en el caso de la entidad de Patricia Bullrich es irregular. En el caso de la entidad de Cristina Kirchner la IGJ no exige conocer la identidad de sus donantes ni aportantes o asistentes a los cursos. En el caso de la entidad de Patricia Bullrich no solo los solicita en modo imperativo, sino que los expone públicamente en una especie de escrache a aquellas personas que donaron fondos o asistieron a cursos. Tampoco importa en el caso de la entidad de Cristina Kirchner que sus miembros sean políticos, diputados, intendentes o candidatos a cargos públicos. Pero esto mismo es cuestionado en la entidad de Patricia Bullrich. Los seminarios que se dictan en el Instituto Patria son aprobados por el titular de la IGJ, pero son tildados de pantallas en el caso de la entidad de Patricia Bullrich o ajenos al objeto social.