El frente de Omar De Marchi tiene nombre y aliados confirmados

Cuando se hagan las 12 de la noche, todos los frentes y alianzas de partidos políticos que hayan decidido participar de las próximas primarias provinciales que serán el 11 de junio deberán haberse presentado ante la Justicia Electoral porque vence el plazo.

El nuevo frente electoral que lidera el precandidato a gobernador Omar De Marchi, quien la semana pasada dejó la alianza oficialista Cambia Mendoza, está terminando de definirse y ya firmó un acta con el nombre: “La Unión Mendocina”. Esa denominación se usó para que adhirieran agrupaciones sin personería jurídica que apoyan. Además ya rubricaron el acuerdo la Coalición Cívica y el Partido de los Jubilados. Se espera que, en las próximas horas, lo haga el PD, Libertarios y Unión Popular que encabeza el diputado provincial Jorge Difonso.

El acta dice textualmente: “Los siguientes partidos con personería jurídica en trámite y las agrupaciones políticas y sociales que a continuación se enumeran acompañan la constitución de la alianza electoral denominada 'La Unión Mendocina'”. Sin embargo, un dirigente de ese frente dijo a MDZ que se trataba de “uno de las posibles opciones de nombres pero podía variar a lo largo del día.

La sigla, por lo tanto, sería “LAM” y la palabra central “unión” como símbolo de las diferentes fuerzas que compondrán la nueva alianza y “mendocina” como uno de los estandartes que quiere mostrar este grupo: que no dependen de decisiones de Buenos Aires. Especialmente tras el portazo de De Marchi a Cambia Mendoza, desobedeciendo a las autoridades nacionales del PRO, que en Mendoza fue intervenido.

Las firmas hasta ahora son de Encuentro del Empresario del Agro, de Carlos Iannizzotto, que ya hace un año se tomó una foto con De Marchi anticipando lo que se podía venir: si él dejaba la alianza con el radicalismo, tendría el aval de ese espacio. También firmó “Éxito” liderado por Hugo Larricchia que en los comicios anteriores se hizo conocido por su idea de “Mendoexit”; UCR Futuro de Jorge Palero y UCEDE representado por Alejandro Vargas Yacante.

Aliados

Pero además, firmó un agrupación que se denomina “la mesa gremial” en la que está Ariel Pringles y otros grupos: Ser parte; Partidos de la Ciudades en Acción; Vientos de Cambio; Partido Unidad Latina; Partido Unir Mendoza; Cruzada Renovadora y Grupo Arístides. Se espera que durante la mañana, luego de una reunión partidaria, el Partido Demócrata firme el acta como así también lo haga el Partido Libertario y Unión Popular de DIfonso. Básicamente lo que están pidiendo los partidos son espacios en las listas.

Los lugares más disputados son los primeros para la Legislatura provincial y claro está hay una puja entre las fuerzas aliadas y los dirigentes que emigraron con De Marchi y que son del PRO. Se cree que se llegará a un acuerdo que se plasmará en una foto del nuevo frente: la idea en un principio era tomarla por la tarde pero depende de si los nombres de los partidos ya figuran o no en los papeles para presentar en la Justicia Electoral, símbolo de un acuerdo.

Por ahora, no hay sellos ligados a dirigentes de peso del PJ que adhieran a este nuevo frente y se estima que eso no ocurrirá, aunque hay expectativas con lo que pueda pasar en el sur. Desde el oficialismo local, es decir de los exsocios de De Marchi, Cambia Mendoza, le critican al lujanino haber creado expectativas con un frente que finalmente será menos amplio de lo que parecía. El Partido Verde cerró las puertas a integrar esta alianza este martes por la mañana en una conferencia de prensa. Y la posibilidad de que los intendentes del PJ no kirchneristas sean parte por ahora es sólo un rumor.