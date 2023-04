El dirigente agropecuario del PRO que se anima a desafiar al intendente de Daniel Angelici

Se conocieron a través del fútbol: uno era presidente de Boca Juniors y el otro de Douglas Haig. Rápidamente, Daniel Angelici vio en ese abogado de bajo perfil una apuesta política para que el PRO pudiera quedarse con el municipio de Pergamino, ciudad cabecera de la Segunda Sección Electoral.

Ahora va por su tercer mandato y Javier Martínez ha encontrado por primera vez escollos en su camino. La alianza de Patricia Bullrich con el jefe comunal de San Nicolás, Manuel Pasaglia, ayudó para plantarle un rival interno. Se trata del expresidente de la Sociedad Rural, José Josifovich, quien acaba de dejar ese cargo y aceptó desafiar a Martínez. El intendente de Pergamino solo jugará con la boleta de su aliado Horacio Rodríguez Larreta, ya que Bullrich ha decidido negársela. Josifovich también tiene el apoyo de Ricardo López Murphy a través de su referente y oriunda de esta localidad María Eugenia Tallarico.

En 2015, la relación futbolera que se había iniciado tres años antes ente los presidentes de Boca y de Douglas Haig, terminó con la candidatura por el PRO de Martínez como intendente de Pergamino, un distrito dominado en esos años por el radicalismo liderado por Héctor “Cachi” Gutiérrez. Para sorpresa de muchos, el actual alcalde le ganó la PASO a su antecesor radical y luego se impuso en las elecciones generales. Desde Douglas Haig pasó directamente a ser el jefe comunal de su ciudad.

Pero continuó la relación política y futbolística entre Martínez y el entonces presidente de Boca. Por un lado, Angelici hizo un acuerdo desde esa institución con la de Pergamino para foguear en ese equipo a las jóvenes figuras que empezaban a salir de la cantera xeneize. Además, el operador judicial y su socio Daniel Mautone, muy cercano a Martín Insaurralde, son dueños del Bingo de Pergamino y firmaron un contrato para sponsorear la camiseta de Douglas Haig con una cifra muy generosa para un club que militaba en el Nacional B.

Tanto dinero le permitió al team contratar a un técnico caro para esa divisional como era Reinaldo Merlo en la temporada 2012/2013. Llegó con un contrato donde le quintuplicaban los ingresos en relación a su antecesor. De todas formas, los costos del fútbol son altos y, por eso, alguna vez debió recurrir a fondos de obra pública para financiar gastos de Douglas Haig, según denuncian sus opositores.

Su primer mandato fue ordenado, y el Gobierno de María Eugenia Vidal volcó en las arcas del municipio mucho dinero y también recibió fondos de ATN provenientes de Ministerio del Interior, en ese entonces en manos de Rogelio Frigerio. Pero ya en esos tiempos, su estilo de conducción mostraba un sesgo cerrado y de poco diálogo, con apoyo de una mesa chica PRO y de sectores del radicalismo que rápidamente se incluyeron en la nómina de funcionarios y empleados municipales. De todas formas, tuvo una cómoda reelección en 2019, mostrando gran habilidad para mantener a varios sectores opositores de manera atomizada.

Pero todo cambió en 2020. Jorge Macri lo puso a cargo de la Segunda Sección. Según voceros partidarios, su tarea jamás pudo concretarla en los hechos; es la única sección donde no se ha podido organizar una reunión seccional, dado que no domina los distritos importantes y, al día de la fecha, no cuenta con ningún distrito propio, situación que fue lapidaria con el reciente paso de los hermanos Passaglia a las filas de Patricia Bullrich. El pergaminense solo ha incorporado concejales de poco caudal electoral y que no son indiscutibles en sus ciudades. A esto hay que adicionarle que pasó de ser socio de Javier Iguacel contra las incursiones de capitalinos en la provincia de Buenos Aires, para finalizar alineado con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli.

De igual manera, atravesó inconvenientes locales como conflictos de inseguridad, falta de agua, quejas de vecinos por sus desmedidos aumentos de sueldo y la falta de oficio de algunos de sus operadores en la sección han limado su poder real, según un joven operador del Conurbano. Toda la Semana Santa circuló el enojo de Diego Santilli por la invitación que le hiciera Martínez a visitar San Pedro, incursión que sobresalió por escasa repercusión y concurrencia, con la única presencia del Intendente de Ramallo, Gustavo Perie, a quien muchos toman como su subalterno, y hoy tiene el distrito jaqueado por la candidatura de Cecilia Gianmaria a la Municipalidad, con el fuerte apoyo de los hermanos Passaglia de San Nicolás y sectores radicales asociados.

Para sumarle inconvenientes, Patricia Bullrich está midiendo más que Larreta en esa sección. Y, además, los grupos opositores internos han conformado un armado de la mano del monzoista Sebastián García De Luca - jefe de campaña bonaerense de la presidenta del PRO -, el referente Ezequiel Saccani, además de los ritondistas Matias Ranzini y el operador Juan Novelli.

La duda que surge por estas horas es si todos aquellos jefes comunales que responden al primo Jorge van a pasarse a las filas del bullrichismo por la crisis política en CABA. Entre ellos, Pablo Petrecca (Junín) y Mariano Barroso (9 de Julio). Este grupo es conformado también por Martínez, quien responde al mismo tiempo a Angelici y al exintendente de Vicente López.