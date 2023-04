Una millonaria denuncia por vales de combustible tensó la campaña en San Rafael

En medio de la campaña electoral por las PASO, San Rafael es nuevamente escenario de un cruce entre el oficialismo y la oposición. Esta vez, los concejales del radicalismo denunciaron irregularidades en el uso de los vales para combustible dentro de la comuna por un monto que asciende a los $10 millones. Desde la Municipalidad sostuvieron que se trata de una jugada política en la campaña y que la suma de dinero que observó el Tribunal de Cuentas representa un ínfima cantidad si se mira el presupuesto total del año 2021 que fue de $3.700 millones.

La acusación la realizaron esta mañana los dirigentes de Cambia Mendoza con Leonardo Yapur a la cabeza. Los fundamentos de la denuncia surgen del fallo Nº 17.848 del Tribunal de Cuentas que, a pesar de dar por aprobada en general la rendición de cuentas de la Municipalidad de San Rafael durante el ejercicio 2021, hace una serie de observaciones con respecto al uso de vales manuales para la carga de combustible. El municipio tiene 20 días para contestar y completar la documentación.

"En San Rafael hay vehículos que en reiteradas oportunidades han podido cargar gasoil y nafta a la misma vez, se han otorgado vales que están vacíos entonces no se puede identificar ni el responsable ni el dominio del vehículo. Tampoco han podido demostrar que todos los vehículos que cargan combustible pertenecen al parque automotor del municipio", dijo el concejal Yapur.

Los vales vacíos que denuncia el radicalismo en San Rafael.

“Hay deficiencias graves en el control. No solo es una cuestión administrativa sino que también ha intervenido la Fiscalía de Instrucción en San Rafael y está investigando un posible peculado por parte de las autoridades de San Rafael”, agregó el exfuncionario de Servicios Públicos.

Por su parte, el presidente del Concejo Deliberante, Paulo Campi fue tajante: "Ellos hablan desde el rol de candidato y como no tienen obras para mostrar eligen hablar mal de la gestión".

La denuncia fue presentada por los concejales del radicalismo.

"En el ejercicio 2021 se ejecutaron $3.700 millones y el Tribunal de Cuentas hace observaciones por un monto de $10 millones. Estamos trabajando en las sugerencias y observaciones. Estamos dentro de los plazos para contestar y los técnicos están trabajando", agregó.

Además, dijo que San Rafael está "entre los diez departamentos más transparentes del país". E instó a los concejales y legisladores del radicalismo a que trabajen por el municipio. "Necesitamos que ayuden con Vialidad, Aysam, las cámaras de seguridad solo se han colocado 2 de 28 que donó el municipio", cerró.

La oposición aprovechó e hizo una promesa de campaña

Pero la denuncia no llegó sola, sino que vino acompañada de una promesa de campaña del precandidato a intendente y senador provincial, Abel Freidemberg. El médico radical aseguró que implementará un "Sistema de gestión de gastos de combustible" para el parque automotor de la comuna y los autos tercerizados. La idea es tener control sobre la circulación de vehículos, límites de consumo, reportes y responsables.

“Nos vamos a hacer cargo del municipio con transparencia por eso hablamos de modernización del Estado y de tecnología aplicada. A partir del día cero toda la flota municipal y tercerizada va a tener un control de GPS, en los parabrisas un QR y acceso en las estaciones habilitadas. Se va a saber dónde está cada auto en tiempo real y el combustible que usa”, detalló Freidemberg.

El fallo

Los auditores encontraron una serie de irregularidades en la rendición de cuentas del ejercicio 2021 cuando Gustavo Perret -actual diputado provincial- era secretario de Gobierno que tienen que ver con el uso de los vales para combustible. La comuna utiliza vales manuales preimpresos y numerados que tienen un detalle de litros y tipo de combustible. En otras oportunidades, usa una planilla de Excel. Parte de fallo del Tribunal de Cuentas. Parte de fallo del Tribunal de Cuentas.

En el detalle, hay vales vacíos por un monto de $5.533.239, otros vales tenían las patentes de autos que no están en el parque automotor municipal ($1.350.084), una parte de los vales no tenían el nombre del responsable o al menos el documento de identidad ($2.871.145) y hay vales con un mismo dominio al que se les cargó nafta y gasoil ($124.837). También hay irregularidades en las planillas adjuntas a notas de entrega: no hay DNI o se especifican litros ($389.301). En total, la suma de los vales de combustible con irregulares alcanza $10.268.606.

La Secretaría Relatora señala como responsables al intendente Emir Félix, al secretario de Hacienda Marcelo Gómez, al contador general Luis Serra y al secretario de Gobierno Gustavo Perret.