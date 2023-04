El helicóptero, un símbolo puramente argento

Sin dudas, uno de los más resonantes hechos de las últimas décadas fue el atentado al helicóptero de Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, también conocido como Carlos Menem Jr., ocurrido el 15 de marzo de 1995. Pocos años después, un 20 de diciembre de 2001, se produjo un hecho que marcaría un antes y después en la historia argentina. Fernando de la Rúa presentó su renuncia a la presidencia y, en el medio de una crisis, se retiró de la Casa Rosada en helicóptero.

Todos recordamos el insólito accidente que tuvo lugar en la autopista Perito Moreno en el año 2021 a la altura del peaje de Parque Avellaneda, donde el helicóptero de SAME estaba a punto de despegar con un herido cuando un camión pasó por su lado e impactó con las aspas de la hélice principal de la aeronave y arrastró la aeronave. El hombre al que asistía el SAME fue finalmente trasladado en ambulancia.

El 22 de Junio de 2022, a las 08:05 de la mañana, Sergio Berni llegó en helicóptero al piquete de los camioneros que bloqueaban desde las 6 la Autopista La Plata- Buenos Aires, generando un caos total, con más de 8 kilómetros de cola en hora pico.

Como vemos, los múltiples usos del helicóptero al estilo argento, hacen que podamos escribir un libro de anécdotas al respecto. Sin embargo, es destacar que el helicóptero forma parte de nuestra idiosincrasia, está en los colapsos políticos, en los desmanes celebrativos, en las emergencias sanitarias.

Carlos Facundo Menem murió el 15 de marzo de 1995

También el pobre helicóptero sanitario ha sido usado para fines personales por políticos inescrupulosos que aún no rinden cuentas en una justicia enflaquecida. Pero no son todas pálidas muchachos… No olvidemos que la Selección Argentina aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, el 20 de diciembre de 2022, cuando comenzó un auténtico baño de masas hasta que en torno a las 16:00 horas, el saludo a la gente que los esperaba tuvo que ser evacuada por el aire en helicóptero y el saludo se hizo desde las alturas gracias a él.

En fin… como vemos la historia argentina también pasó por los helicópteros, al punto que incluso tenemos el “club del helicóptero”. Este grupo golpista que cada vez que pretenden que un gobierno no termine su mandato, comienzan con el uso de tan noble concepto. Por lo tanto, cuando vean un helicóptero recuerden, no solo puede ir en él el Presidente de la Nación de su residencia a la Rosada, sino que puede estar por ocurrir un hecho histórico, malo o bueno, pero histórico al fin, al punto que quizá algún día desbanque al mate o al querido asado argento.

* Elizabeth Márquez, abogada.