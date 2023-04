En plena Cuaresma, Lilita Carrió salió de gira por Córdoba junto a Luis Juez

Elisa Carrió, quien ya se muestra como precandidata a presidenta dentro de Juntos por el Cambio, participó este sábado de la asamblea provincial de la Coalición Cívica, en la que se ratificó la pertenencia del partido a Juntos por el Cambio.

Asistieron al acto 300 referentes y militantes de Juntos por el Cambio, entre los que estuvieron Gregorio Hernández Maqueda; el senador nacional y candidato a gobernador de la provincia, Luis Juez; el jefe de bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y los legisladores nacionales Rodrigo de Loredo (UCR); Leonor Martínez Villada, presidente de la Coalición Cívica de Córdoba y Soledad Carrizo (UCR).

Lilita Carrió manifestó su apoyo a la candidatura de Juez y afirmó que "estamos en Cuaresma y este tiempo es sagrado y de reflexión. Cuando pase la Pascua regresaré para hacer campaña por nuestros candidatos. En Córdoba no hay ascensor para llegar al poder, y a la batalla hay que darla sin tenerle miedo a las operaciones, hay que tenerle miedo a la falta de dignidad. Amo venir a Córdoba, y soy obrera de otros. Haré lo necesario por la unidad, y vendré todas las veces que sea necesario”.

#Córdoba

Estamos en Cuaresma y este tiempo es sagrado y de reflexión. Cuando sea Pascua, y vuelva la luz, regresaré a hacer campaña por nuestros candidatos.



Haré lo necesario por la unidad, y vendré todas las veces que sea necesario, brindándole mi apoyo explicito a Luis Juez pic.twitter.com/pDlzdsKiDX — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) April 1, 2023

Por su parte, Luis Juez sostuvo que “estamos buscando torcer la actual realidad de Córdoba que hoy está totalmente tomada por la inseguridad. Quiero ser Gobernador, no candidato, y quiero que gobernemos todos juntos. No nos vamos a pelear nosotros en Córdoba, por eso les pido que, si van a venir a apoyarnos, vengan, si no, quédense en sus casas porque bastante daño nos ha hecho el peronismo estos veinticuatro años”.

Hernández Maqueda, aseguró que “nosotros estamos convencidos de que el peronismo en el poder se ha convertido en fascismo al no respetar la Justicia. No le interesa rendir cuentas. Llaryora es el Néstor Kirchner cordobés y, si gana, le va a entregar el poder a las mafias”.