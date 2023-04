Cónclave en el PRO: la razón que logró juntar a Mauricio Macri con los precandidatos

Con la crisis económica y el dato del Indec que remarcó el aumento de la pobreza en el segundo semestre de 2022, la cúpula del PRO, encabezada por el expresidente Mauricio Macri mantuvo una reunión este sábado con alguno de los referentes económico del espacio que busca destronar al kirchnerismo en las elecciones de octubre.

El cónclave contó con la presencia de Mauricio Macri, quien recientemente se bajó de la carrera presidencial, y los precandidatos Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. La misma fue respaldada por el exministro de Hacienda y de Buenos Aires, Hernán Lacunza, quien es el principal referente del actual jefe de Gobierno porteño y de la exgobernadora de Buenos Aires; el diputado nacional Luciano Laspina, y los economistas Enrique Cristofani y David Segicuchi, todos del riñón de la exministra de Seguridad.

Si bien desde el PRO dejaron ver que este no es el primer encuentro que mantienen los cuatro referentes, una fuente cercana declaró que en esta oportunidad "se analizó la profundidad de la crisis y el fracaso que supone que este Gobierno no encare con seriedad ningún cambio. Y cómo Sergio Massa habla afuera en Estados Unidos de lo que no hace acá".

Esta embestida de los referentes del PRO contra las políticas económicas de Sergio Massa, avaladas por Alberto Fernández, no es nueva. Cada uno por su lado, y en plena campaña, han tomado como caballito de batalla el instalar rotundamente la crisis que atraviesa el país.

Así las cosas, en la última reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, realizada el pasado 6 de febrero, el frente opositor había alertado, mediante un comunicado, que "el Gobierno nacional estaba dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino".

Esa declaración conjunta hizo daño en el Frente de Todos, por lo que el arco oficialista salió al cruce inmediatamente.

Este sábado, además, la mesa chica del PRO también tuvo tiempo para analizar las internas de Juntos por el Cambio en las distintas provincias.