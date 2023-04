Axel Kicillof defendió la estatización de YPF con una curiosa justificación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió la estatización de YPF y cargó contra la Justicia de Estados Unidos por el fallo en contra del país en los tribunales de Nueva York. "La sentencia es un absoluto absurdo jurídico", aseguró Kicillof.

En diálogo con Radio 10, Kicillof se refirió al fallo que obliga al Estado argentino a pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$20.000 millones. "Hay varios puntos. Primero, la sentencia es un absoluto absurdo jurídico. Se trata de un juzgado norteamericano que aplica mal la Justicia argentina y además es una violación a los derechos soberanos de la Argentina que esto se esté juzgando en Nueva York. Esto tiene un tufillo conocido”, aseguró el mandatario bonaerense.

Luego advirtió: "De todas maneras, no está resuelto. Primero, no está determinado el monto de la sentencia, así que son todas especulaciones; y segundo que se va a apelar, por lo que viene la segunda instancia y después la Corte Suprema. Es algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando. Eso de un lado, y del otro este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. Me hace acordar un poco a 2015. También pueden aparecer otros fallos que andan dando vuelta. Puede ser una embestida de los fondos buitres, siempre contra la misma fuerza política y contra las mismas personas. Y a los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro, que quieren usar esto a favor en la campaña”.

Kicillof luego recordó que la decisión de expropiar YPF “fue tomada por el Congreso de la Nación por una recontra amplia mayoría”. “Votaron los radicales, votó Pichetto, por ejemplo. Fueron más de 200 votos positivos y creo que 32 negativos”, aseguró, y añadió: “Además, esta causa se reactiva en 2019 por un fondo buitre que compra causas para operar contra países, con el macrismo en el gobierno. Creo que fue “Pepín” Rodríguez Simón el que designa a los abogados que dicen justamente que esto no puede discutirse en Nueva York”.

El gobernador bonaerense reivindicó la determinación de expropiar YPF y la calificó como una de las más importantes de las últimas décadas. “Marcó un antes y un después en materia de política energética. Había un vaciamiento y a partir de ahí se recuperó YPF, se puso en marcha Vaca Muerta y se está por alcanzar el autoabastecimiento energético con el gasoducto Néstor Kirchner”, sostuvo. No obstante, alertó que “si esta elección la gana el macrismo, no hay ninguna duda de que la van a volver a privatizar”.

La sentencia de la jueza Loretta Preska sobre la expropiación de YPF es un absurdo jurídico.

Reconoce que tiene que aplicar legislación argentina pero lo hace mal, violando los derechos soberanos de nuestro país. — Axel Kicillof (@Kicillofok) April 1, 2023

"En ese momento se decidió recuperar la compañía y se expropió el control. El resto de los accionistas lo que están haciendo ahora, contra el derecho argentino, es decir que el estatuto de YPF está por encima de la ley de expropiación. Si lo reclaman en un tribunal argentino, seguramente nadie les daría la razón. Por otro lado, si se expropiaba el 100% se hubiera pagado en aquel momento una cifra, supongo, parecida a la que finalmente determinarían. Hubiera sido lo mismo. Entonces, no es que no se previó y se votó ampliamente en el Congreso esta solución”, completó Kicillof.

Por último, el gobernador bonaerense apuntó contra la oposición. "Se ve que estaban muy contentos con Repsol y con el vaciamiento. También explotan una falsa noticia en la que yo dije que no le íbamos a pagar a Repsol, algo que se hizo acorde al derecho argentino. Son los privatizadores de los 90', que tal vez quieren usar esta oportunidad o alguna otra que les den los buitres para avanzar en un programa privatizador. Además quieren saquear Vaca Muerta probablemente ahora”.