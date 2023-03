Un grupo de radicales exige un candidato a gobernador en Buenos Aires

Tras el lanzamiento de la mesa provincial de Gerardo Morales a presidente en la provincia de Buenos Aires, uno de sus principales apoyos en el territorio, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, le pedirá a las autoridades del Comité bonaerense, a cargo de Maximiliano Abad, que se realicen elecciones internas abiertas para elegir el candidato a gobernador que representará al centenario partido en la alianza de Juntos. "El radicalismo tiene que presentar un sólo candidato", reclamó.

Desde hace varias semanas, por diferentes medios, Walter Carusso - diputado provincial que integra un bloque aparte del radicalismo y de Juntos en la provincia - realizó un trabajo de orfebre para conseguir algo más de 10.000 firmas. Sin embargo, vale aclarar, ni Evolución ni los otros sectores que acompañaron a Morales en la presentación, pero que tienen una estrecha relación con Abad, se desentendieron de este petitorio.

Posse había disputado, hace tres años, una gran interna contra Abad. En aquel momento, el intendente de San Isidro había trazado una alianza con Martín Lousteau que no prosiguió porque, terminada la elección, los referentes de Evolución aceptaron el resultado electoral que, con un estrecho margen, había determinado que el legislador marplatense presidiría el partido y Facundo Manes inició su primer paso en la política partidaria.

"Militantes y dirigentes de toda la provincia de Buenos Aires, nos comunicamos con los integrantes del Comité de la Unión Cívica Radical para hacerles llegar nuestra solicitud de convocar a elecciones internas abiertas, con el objetivo de elegir al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, que luego competirá en las PASO frente a las diferentes alternativas dentro del ámbito de Juntos por el Cambio", expresaron en la presentación que formalizarán este jueves.

Para el possismo, "no sería legítima ninguna candidatura surgida entre cuatro paredes y a espaldas de la gente. Los montajes electorales y los acomodos han derivado en dolorosos fracasos, que trajeron dolor y frustración a la sociedad. En la Provincia de Buenos Aires lo sabemos bien, y tenemos múltiples y tristes experiencias en ese sentido. Ningún radical puede permitir que se desconozca el valor de la democracia ni la importancia sustancial del voto".

La interna abierta, similar a la que oportunamente Morales le propuso disputar a Manes pero que luego no prosperó, no es la PASO programada por el gobierno nacional. Sería entre afiliados radicales y ciudadanos independientes. No obstante, Posse hace la salvedad de realizar la elección interna para presidente y gobernador, pero no para los 32 intendentes del radicalismo bonaerense, entre los cuales está él.

"No se debe dejar pasar además que, mediante este procedimiento, el radicalismo presentará un solo candidato por categoría para competir con las otras fuerzas políticas en las PASO dentro de Juntos por el Cambio, lo que a todas luces y sin discusión mejorará nuestras expectativas electorales", reclamaron y adjuntaron unas 2.5000 firmas de afiliados partidarios.

El elegido en esa interna abierta no significa, sin embargo, que termine siendo el candidato a gobernador. La idea es que dispute con el oponente del PRO o, en todo caso, definan entre ambos quién será el que encabece la fórmula.