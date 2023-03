Omar De Marchi decide si presenta precandidatos en dos comunas del PJ

El sábado vence el plazo judicial para presentar precandidatos a las elecciones anticipadas de los 6 departamentos que gobierna el PJ y San Carlos (Unión Popular). A último momento, Omar De Marchi, impulsado por el PRO nacional, decidió firmar su participación dentro del Frente Cambia Mendoza, la alianza oficialista que comparte con el radicalismo y que podría abandonar en breve. Hasta hoy no ha presentado precandidatos propios para esos comicios y está decidiendo por estas horas si jugará o no en los departamentos de San Rafael y Maipú.

En este proceso de anunciar si continuará o no dentro del Frente Cambia Mendoza, De Marchi se encontró con las elecciones anticipadas de San Rafael, Maipú, Lavalle, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa y San Carlos. El radicalismo intentó que decidiera si iba a quedarse o no en Cambia Mendoza antes de estos comicios, pero De Marchi, tomó una decisión a “medias”. Firmó el acuerdo para apoyar a ese frente en las primarias de esas comunas –que son el 30 de abril- pero es incierto si para el 3 de septiembre que son la generales en esos lugares, estará dentro de la alianza. Por estas horas, junto con su entorno, decide si presentará candidatos, pero sólo en dos departamentos, San Rafael- cuyo referente es el diputado provincial Gabriel Vilche- y Maipú, cuyo líder es el senador Valentín González. Eso no significa que ellos serán necesariamente los aspirantes sino que están analizando si arman o no el departamento.

Esas zonas fueron clave, además de la intervención de dirigentes nacionales del PRO, para que De Marchi decidiera firmar como parte del Frente. Por estos días, definen si presentarán precandidatos o harán como en el resto de las comunas, donde van a “apoyar formalmente” a los listados de Cambia Mendoza pero no poner nombres para las postulaciones a intendentes ni concejales propios. Tienen hasta el sábado según los plazos electorales y se tomarán hasta ese día para decidir qué hacer. Si no presentan ningún precandidato y luego de las primarias, dejan el Frente Cambia Mendoza, quizá apoyen a los precandidatos de otros partidos que podrán ser sus próximos aliados.

Se especula por ejemplo que pueden respaldar en el futuro al frente que armó el PD, los Libertarios, el Partido de los Jubilados y Encuentro que llevan como precandidato a presidente a Javier Milei. En el armado de los 7 departamentos que tiene elección anticipada, sin embargo, ningún dirigente del PRO, está por ahora, participando de los listados como extrapartidarios. Sería un respaldo como fuerza no poniendo nombres. Por lo tanto si De Marchi y su grupo decide no ir en ninguno de los departamentos se quedará sin representantes en esas comunas.

Tanto en San Rafael como en Maipú, aseguran en el PRO, había expectativas de llevar precandidatos dentro de un listado compartido con la UCR pero tras la llegada del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta el jueves de la semana pasada, se habría cortado el diálogo totalmente con referentes radicales. Por lo tanto, si llevan lista a la Justicia electoral para competir en esas comunas, lo harán como integrantes del PRO.