La contundente posición de Emir Félix sobre una alianza con De Marchi

Pasó un mes de la fiesta de la Vendimia de San Rafael y de la foto de la discordia. El intendente de San Rafael el peronista Emir Félix saludó con un abrazo al líder del PRO local Omar De Marchi quien amenaza con salirse del frente oficialista Cambia Mendoza. Esa imagen generó especulaciones de una posible alianza del PJ con De Marchi. Anoche, en el palco de la Vía Blanca, Félix negó a MDZ que busque aliarse al precandidato a gobernador del PRO.

"Yo no busco eso. No es mi idea, ni mi intención", sostuvo el jefe comunal. Además, añadió. "No existieron conversaciones con De Marchi, yo no pretendo que armemos un frente con él", advirtió. Cuando se hizo publica la foto con De Marchi, el sector del peronismo que es kirchnerista, cargó contra Félix y el resto de los intendentes no kirchneristas por avanzar en un frente con el diputado nacional. Los dirigentes cercanos al jefe comunal sanrafaelino salieron en su defensa. Este viernes en la noche de la Vía Blanca, el propio Félix confió a MDZ que nunca tuvo conversaciones con De Marchi para avanzar en un frente electoral en común.

Félix quien no puede reelegirse este año porque ya cumplió con los dos mandatos consecutivos que exige la ley, (e impulsará a su hermano Omar, el actual diputado y ex intendente para sucederlo) está entre los mencionados en el peronismo para que sea precandidato a gobernador. Otro de los postulantes que impulsan dirigentes de distintos sectores es el intendente de Tunuyán Martín Aveiro. "Aunque tiene pocos días para decidirse", aseguran en el PJ. Es que Aveiro, quien tampoco puede reelegirse, decidió ir como precandidato a concejal junto al aspirante a la intendencia Emir Andraos. De esta manera, intentará que su nombre traccione en la boleta única que es la herramienta electoral que habrá este año en las elecciones provinciales. El próximo sábado 11 de marzo es la fecha máxima para presentar los listados de precandidatos para las elecciones departamentales anticipadas de la 6 comunas gobernadas por el PJ y San Carlos.

Los intendentes peronistas anunciarán sus candidatos a la sucesión en sus departamentos todos juntos antes del 11/ 3 que vence el plazo para presentar las listas@mdzol #ViaBlanca#Vendimia2023 — Laura Fiochetta??? (@MLauraFiochetta) March 4, 2023

"Felix o Aveiro", nombraron en el palco de la Vía Blanca, como los posibles precandidatos a gobernador que podrían ser competitivos si se deciden. "Ante un escenario de posible ruptura de Cambia Mendoza por la salida de De Marchi, sería una gran apuesta", explicó un dirigente de peso. Sin embargo, el intendente de San Rafael cree que es una decisión que hay que tomar en conjunto y evaluar muchas variables. Para eso, queda un tiempo - el 22 de abril es el plazo máximo que establece la Justicia electoral para presentar las precandidaturas para las elecciones para la gobernación- pero instalar a un candidato lleva un tiempo, por eso, un sector de la dirigencia pide premura.