En medio de la ola de violencia narco, Espert pide declarar el estado de sitio

La escalada de la violencia narco en Rosario despertó distintas posturas e iniciativas dentro del arco político. Luego de que la gendarmería llegara a la capital de Santa Fe, el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, se apersonó en el lugar, dialogó con los vecinos y lanzó fuertes críticas al Presidente.

En este marco, y tal como adelantó ayer, el legislador bonaerense presentó esta mañana una iniciativa para "declarar Estado de Sitio en Rosario y Villa Constitución (Santa Fe)".

El proyecto de ley

En la presentación, que se hizo por medio de la Cámara Baja, se expone como planteo inicial "que, al encontrarnos en el período de sesiones ordinarias, es el legislativo quien tiene tal facultad de declarar el estado de sitio y no se puede mirar hacia el costado, a sabiendas de que toda esta situación afecta a muchos argentinos y habitantes de esa zona de nuestra República".

Recién presenté un Proyecto de Declaración para declarar Estado de Sitio en Rosario y Villa Constitución (Santa Fe), con el fin de frenar los hechos de público conocimiento que ponen en peligro a todos los habitantes.



uD83DuDD37 Descargar ??https://t.co/f8QPmTNFw7 pic.twitter.com/BnJc4yf4zk — José Luis Espert (@jlespert) March 9, 2023

En este sentido, se argumenta: "La escalda de violencia y, el desconocimiento de las reglas por parte de varios grupos de violentos relacionados con el narcotráfico, que ponen en vilo la vida y la integridad de los habitantes, denota que tal situación afecta el orden constitucional".

"Hemos visto en distintos medios de comunicación la alarmante cifra de homicidios que posee la ciudad, como los comerciantes son amenazados, los medio de comunicación intimidados y también como los habitantes de algunos de los barrios de la ciudad de Rosario han optado por hacer justicia por mano propia ante la ineficacia del Estado Provincial para poner orden en la problemática que los aqueja", se relata en el documento.

Y concluye: "En tal sentido, no podemos, como representantes del pueblo, no exigir una solución a estos graves hechos de violencia, que afectan y producen una grave anomalía institucional. La república argentina es un país de “paz”, y como tal que no se puede permitir, la violencia, la justicia por mano propia, el tumulto y el conflicto social. Es fundamental, en primer término, poner un freno a estos hechos graves, que ponen en peligro a todos los habitantes de la república. Necesitamos proteger a todos y hacer cumplir la Ley".

Las críticas al Gobierno

Espert pisó suelo santafesino en el día de ayer, miércoles, y junto al titular de la UCEDÉ nacional, Gonzalo Mansilla de Souza, y un grupo de dirigentes locales, grabó un video en el que apuntó tanto contra el presidente Alberto Fernández como con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Desde Rosario, junto a referentes locales, le exigimos a @alferdez y @FernandezAnibal que se dejen de hacer los boludos en la lucha contra el narcotráfico y tomen medidas efectivas para llevarle paz a los rosarinos. pic.twitter.com/rRpmr3r0SW — José Luis Espert (@jlespert) March 8, 2023

“No nos agarre por boludos, Aníbal Fernández. A lo largo de lo que va del 2023 han muerto 66 personas en 66 días. Ninguno de ellos, en general, fueron policías, han sido civiles. Por lo tanto, acá no hay lucha con el narcotráfico. Hace más de 20 años que se sabe que en la Argentina la droga entra libremente desde Perú y Bolivia, aterriza en las más de cientos de pistas clandestinas que hay en el norte del país, y de ahí bajan alegremente a lo largo de 1500 kilómetros de rutas, más de 100 municipios, hasta Rosario. Nadie los controla, nadie es responsable”, expresó el economista.

Las declaraciones se dan luego de que el titular de la cartera de Seguridad lanzara el operativo de seguridad y asegurara que "iba a ir al hueso".