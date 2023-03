Violencia narco: proponen corredores seguros para menores en Rosario

La diputada santafesina Lucila De Ponti presentó un proyecto de ley para implementar corredores escolares seguros en Rosario, luego del asesinato de Máximo Jerez, de 11 años, y la balacera en la escuela 6430 de Tablada. "La situación en Rosario sobrepasó todo límite. Los diagnósticos ya no alcanzan, se necesitan respuestas y decisión", aseguró la legisladora con relación a la ola de violencia por el narcotráfico.

La propuesta busca dar un marco de seguridad a los niños que asisten a la escuela, en momentos en que se registran a diario amenazas y disparos contra instituciones, comercios y domicilios particulares de la ciudad a partir de la ola de violencia del narcotráfico en Rosario. "Esto no es algo de ahora, es una problemática de la Argentina desde hace muchos años. Efectivamente, tuvo mayor visibilidad a partir de la amenaza a Messi, el argentino más querido del mundo, y ahora con el asesinato de un niño", evaluó De Ponti.

El proyecto resalta que "en 2022, del total de homicidios, el 20% eran menores de 19 años", mientras que "fueron asesinados, al menos, 13 menores de 14 años". "El asesinato de Máximo Jerez, de 11 años, es la gota que rebalsó el vaso, y por eso se vivió una situación muy tensa hoy en el barrio Los Pumitas. Los vecinos decidieron hacer justicia por mano propia porque no ven al Estado presente. Y no podemos permitir que esto siga pasando, porque estas reacciones suelen darse por efecto contagio y no terminan en nada bueno. Hay que actuar y garantizar tranquilidad a los rosarinos y las rosarinas, especialmente a los más chicos", agregó la legisladora del Movimiento Evita.

La propuesta recoge el pedido de comunidades educativas de toda la provincia, al tiempo que busca reproducir las experiencias exitosas de estas iniciativas en otros puntos del país. "La implementación de corredores escolares seguros es una propuesta que busca generar espacios para que los pibes puedan ir sin miedo a la escuela", aseguró De Ponti.