Los dos candidatos del PJ que toman fuerza para las elecciones a gobernador

Adolfo Bermejo evitó que lo subieran al ring nuevamente como posible precandidato a gobernador del PJ con una carta que hizo pública el martes por la noche. Ahora, el peronismo que anticipó las elecciones en los municipios que gobierna pone la mirada en dos dirigentes para escoger el precandidato a gobernador de “la unidad”. Se trata del hermano de Adolfo, el senador provincial Alejandro Bermejo y el intendente de San Rafael Emir Félix. La decisión podría estar tomada a comienzos de abril.

La semana que corre es para el peronismo de negociaciones para cerrar las listas de precandidatos para las elecciones adelantadas de San Rafael, Tunuyán, Lavalle, La Paz, Santa Rosa y Maipú que administran y buscan retener y además, para presentarse en San Carlos (gobernada por Unión Popular) que también desdobló. La Justicia electoral da plazo hasta el sábado para presentar esos listados y ese mismo día se sabrá si el PJ logró lo que busca: que haya la menor cantidad de internas posibles, que le habiliten mantener el poder en las comunas. Mientras esto ocurre, el diputado nacional Bermejo puso en agenda otro tema que el PJ aún no cierra: quién será el candidato a gobernador de la “unidad” o sea, para el que militará la mayor parte del partido.

Por ahora, hay dos precandidatos lanzados públicamente: Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura-que algunos dirigentes aseguran que podría no continuar si hay otro postulante con mayor respaldo- y el abogado referente de derechos humanos Alfredo Guevara- que representa a un sector duro del kirchnerismo-.

Sin embargo, el lugar del precandidato a gobernador por el que podrían militar los intendentes no kirchneristas y el kirchnerismo que maneja el partido (a través de La Cámpora y Unidad Ciudadana) está desocupado. Y los dos dirigentes a los que se mira son Félix, -quien no tiene reelección, tiene una imagen muy alta en su municipio y nunca jugó el rol de candidato a la gobernación- y Alejandro Bermejo. Ambos, aunque en distinto sectores (el primero es no kirchnerista y el segundo tiene muy buen vínculo con el referente de La Cámpora, el senador provincial Lucas Ilardo) podrían llegar a representar para muchos espacios “un perfil que asegure el voto peronista”. Esto significa que el PJ podría con alguno de ellos tener su piso histórico de los 25 puntos seguro en las elecciones (que serán el 11 de junio generales y 24 de septiembre PASO).

La insistencia sobre Félix por estos días son muy pronunciadas. El jefe comunal de San Rafael estuvo internado de forma grave hace más de un año y su salud es un condicionante para tomar la decisión de ser o no el postulante. También debe garantizarse que el kirchnerismo vaya a respaldarlo con votos y militancia de cara a los comicios, que como se dijo, no coinciden con lo de los municipios. Bermejo en tanto, estaría disponible, ahora mucho más con la declinación de su hermano pero también deberá tener la certeza de que contará con el aval de gran parte de la dirigencia. Claro que “la unidad” sigue siendo una expresión entre comillas. Y que el panorama es incierto: si el líder del PRO Omar De Marchi finalmente compite por afuera de Cambia Mendoza, la división del voto de ese frente hace ilusionar al PJ pero no tiene garantías de un triunfo. De acuerdo a las encuestas, el precandidato a gobernador radical Alfredo Cornejo sería el más votado, más allá de la decisión que tome De Marchi.