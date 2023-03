El anuncio de Sergio Massa con el que el Gobierno busca beneficiar a las madres separadas

El ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el nuevo Índice Crianza que elaborará el Indec y anticipó que pedirá a la Corte Suprema que, a partir de su publicación, sea utilizado como referencia en los litigios por cuota alimentaria.



En un acto realizado en la sede central del Banco Nación, el titular del Palacio de Hacienda dijo: "Quiero pedirle a la Corte Suprema que, a partir de la publicación del Índice, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la Justicia de familia para que nosotros como Estado asumamos la responsabilidad de dar certeza y para que los papás cumplan con sus obligaciones".



El Índice Crianza será un nuevo relevamiento del Indec que medirá el costo de bienes y servicios esenciales en el cuidados de niños, niñas y adolescentes.



De esta forma, la nueva publicación revelará mensualmente el costo que tiene la crianza de niños, con el objetivo de convertirse en referencia para la Justicia de Familia a la hora de fijar las cuotas alimentarias que los padres deben abonar para cubrir las necesidades de sus hijos.



Massa detalló que en Argentina hay 3 millones de niños y un 1.600.000 madres que no reciben la cuota alimentaria que les corresponden.



En ese sentido, el titular de Economía sostuvo que "$417.300 millones es la deuda que hoy es exigible por madres que sufren desde violencia económica hasta ignorancia de la Justicia".



Massa destacó que la decisión de pedirle al Indec la elaboración del Índice Crianza es "para decirle a la Justicia y a la sociedad toda que esos 3 millones de chicos necesitan transporte para ir a la escuela y comer todos los días y no puede ser que estén sometidos a que sus madres pidan prestado y vivan sobrendeudadas".



"Esos $417.000 millones (que los padres no aportan) son los que terminan yendo a pedir prestado a otro lado", agregó el ministro.



Respecto a la elaboración del Índice y su fecha de publicación, el Ministerio de Economía encomendó al Indec la construcción de un indicador que valorice una canasta de consumo para la manutención y cuidado de la primera infancia, la niñez y la adolescencia".



En ese marco, la dependencia oficial se encuentra desarrollando la metodología de cálculo, que contendrá los bienes y servicios básicos necesarios para proporcionar alimento, vestido y educación, además de las tareas de cuidado que requieren las personas menores de edad para su desarrollo integral, según precisaron las fuentes consultadas.



El titular del Palacio de Hacienda estuvo acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; la directora Nacional de Economía Igualdad y Género, Sol Prieto; el titular del Indec, Marco Lavagna, y la titular de la entidad bancaria oficial, Silvina Batakis, entre otros.