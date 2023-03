Vidal y Ritondo "castigaron" al kirchnerismo por la situación del campo

El primer día de la ExpoAgro 2023, los diputados nacionales María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo participaron hoy de la muestra en San Nicolás y sostuvieron que "el kirchnerismo siempre busca al campo cuando hay ganancias y no cuando hay pérdidas".

"Es importante destacar que el campo con sequía o lluvia apuesta igual, no se rinde, no baja los brazos y eso no solo se ve en la Expo si no cuando recorro el país", destacó Vidal.

Sostuvo, además, que desde el comienzo del kirchnerismo el sector está solo y abandonado: "Siempre los buscan cuando hay ganancias y no en las pérdidas".

Ante esta inquietante respuesta de la política, Ritondo señaló que tras recorrer la Expo se pudo llevar dos cosas: "Uno es la ilusión de la Argentina que viene con potencial y la otra lo que genera la sequía en lo ancho y largo del país. El campo necesita acompañamiento".

Al campo hay que cuidarlo porque es el motor productivo de la Provincia y del país. Hace tiempo que en cada municipio del interior veo las caras de preocupación que provoca la sequía. Este no es el contratiempo de un sector, es un problema grave para todos los argentinos. pic.twitter.com/RVncUyrb30 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 7, 2023

Sobre las medidas tomadas por Silvina Batakis acerca de créditos para productores presentadas en el inicio de la edición, Vidal explicó que el campo necesita de medidas a corto y largo plazo: "Tiene que haber eliminación de ganancias porque el campo no ganó, perdió. Es ridículo".

"Además créditos, pero de verdad. También la eliminación de juicios y embargos para aquellos productores que están sufriendo esta crisis y la infraestructura. Pasearse por los stands no alcanza, hay que tener convicciones verdaderas", continuó.

Por último y con relación a las PASO, indicó porqué la oposición está a favor de su realización: "Es la manera más transparente de esgrimir el liderazgo porque es la gente la que elige en las urnas. Estoy a favor siempre. En el 2021 fuimos a 17 PASO y siempre los ganadores trabajaron con los perdedores. No hay tenerle miedo a las competencias, porque eso nos hace mejores".