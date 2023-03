Horacio Rodríguez Larreta avanza en la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que no esperará a que el Gobierno nacional acate el fallo de la Corte Suprema de Justicia por el dinero de la coparticipación y que avanzará en la eliminación del impuesto a los consumos con tarjetas de crédito, que se habían aplicado justamente cuando Alberto Fernández decidió quitarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires para derivarlos a la provincia.

“Tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya. Hoy mismo estamos enviando un proyecto de ley a la Legislatura para eliminarlo inmediatamente. Es a lo que me había comprometido y lo cumplo. Es la baja de un impuesto concreto que beneficia a la gente”, anunció Larreta.

En una conferencia de prensa, el alcalde porteño recalcó que al imponer ese impuesto se había comprometido a que fuera de carácter temporario y que lo sacarían una vez que la Corte fallara a favor de la autonomía de la Ciudad.

"Ustedes saben que muchos otros impuestos temporarios quedaron para siempre. Bueno, este no. Dije que era temporario y yo lo cumplo. La garantía era cuando la Corte Suprema fallara sobre la devolución de los fondos", detalló Larreta.

"Eso sucedió a fin de diciembre. Dejamos pasar la feria, pasamos un mes más y no vemos ninguna perspectiva de que el Gobierno nacional cumpla, de que cambie su posición de incumplir el fallo de la Corte. Esto se ratificó el 1° de marzo con el discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso", apuntó el líder del PRO y precandidato a presidente.

En ese sentido, Larreta fue concreto: "El presidente ataca a la Ciudad de Buenos Aires, tratando a los argentinos que viven acá y a los que nos visitan, o vienen a trabajar, estudiar o atender su salud, como si fuéramos de otro país, como si la Ciudad no fuera parte de Argentina".

"Dijimos basta, se acabó. No podemos estar eternamente esperando a que el presidente se decida a algo tan elemental como acatar el fallo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo un Gobierno no cumple con las instituciones. Por eso tomé la decisión de sacar el impuesto a las tarjetas de crédito ya. Lo que me comprometo, lo cumplo. Por eso enviamos hoy mismo el proyecto de ley a la Legislatura", cerró Larreta.