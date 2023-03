Expectativas sobre la inminente decisión de un precandidato clave

El calendario indica que quedan pocos días para el sábado 11 de marzo, fecha en la que la Justicia electoral marcó como límite para presentar los listados de precandidatos para las elecciones anticipadas de los 6 municipios justicialistas y San Carlos, que gobierna Unión Popular, ex aliada de Cambia Mendoza. Este miércoles el Partido Verde definirá sus precandidatos y se conocerá en lo que resta de la semana si el exsenador Marcelo Romano aspirará o no a la intendencia sancarlina y quiénes serán sus aliados. Esa decisión puede influir en los resultados electorales del departamento.

“Este miércoles tendremos una reunión como Partido Verde para saber quiénes serán nuestros precandidatos”, sostuvo Marcelo Romano en diálogo con MDZ. Por lo tanto entre el jueves y el viernes se conocerá si se presentará o no. San Carlos, desde que Unión Popular- que gobierna el departamento- definió hace 10 días que dejaba Cambia Mendoza, - el frente oficialista provincial que lidera la UCR- está en la mira del radicalismo. Tanto el precandidato a gobernador radical Alfredo Cornejo como el actual mandatario Rodolfo Suarez son sancarlinos y para disputar la comuna, han elegido como postulante al cuñado del primero, Silvio Pannocchia, quien fue funcionario municipal hasta hace unos días, cuando Unión Popular dejó de ser aliada de la UCR. "Es un mano a mano con Difonso", dicen en ese departamento, en relación al diputado provincial quien lidera Unión Popular.

Durante los festejos vendimiales del fin de semana pasado surgió una versión, que publicó MDZ, que apuntaba a que Cornejo podría impulsar indirectamente también la precandidatura de Romano. “Son operaciones, eso no es cierto”, negó rotundamente Romano a este diario, quien no tiene un buen vínculo con el actual senador nacional. Por otro lado, desde el Partido Verde también aseguraron que no se van a aliar al Frente Elegí que encabeza el PJ, una posibilidad de la que también se habló durante los eventos de la Vendimia. La definición de Romano para quien encare la precandidatura a la intendencia de San Carlos- sea él u otra persona- apunta a que “debe ser con dirigentes que hayan luchado para defender la 7722 que protege nuestra agua y está en contra de la minería contaminante”, sostuvo cerrando la puerta a un sector de la dirigencia que defiende el impulso a los proyectos mineros. Hay que recordar que San Carlos es un pueblo que desde 2005 se ha movilizado de manera masiva en contra de la minería a gran escala por considerar que contamina el agua.

El oficialismo sancarlino, que gobierna desde 2007 a través de un frente que se llama Encuentro por San Carlos, impulsa a Alejandro Morillas, un reconocido pediatra y ex músico de la legendaria banda Los Enanitos Verdes. Difonso, en tanto es uno de los principales defensores de la ley 7722. De hecho, se cree en el departamento que esa postura lo llevó a ganar la intendencia en 2007 que estaba en manos del PJ.