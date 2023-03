Otro intendente bancado por Macri se mete de lleno contra la obra social de Axel Kicillof

El Instituto Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), creada por el Gobierno militar de 1957 y manejada actualmente por La Cámpora, vuelve a estar nuevamente en medio de la polémica a la que se sumó Mauricio Macri al apoyar abiertamente la decisión del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de desafiliar a todos los empleados municipales para conseguirle otra obra social.

La decisión fue aprobada en una sesión especial que terminó 12 contra 7 concejales y que no fue debatida en ninguna comisión. El Concejo Deliberante tiene esa potestad y con la mayoría oficialista de Juntos consiguió que el cuerpo sesionara primero en comisión y luego pasara a votar el proyecto.

Los felicito. Se tienen que caer todas las vacas sagradas. Hora de terminar con todos los sistemas ineficientes, corporativos y mafiosos que se apoderaron de la Argentina https://t.co/pGEahA4opb — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 4, 2023

En un mensaje difundido por la Gobernación bonaerense, el IOMA dijo públicamente que Passaglia jamás pidió una reunión para comentar el inconveniente que tienen los afiliados nicolenses. Quizás Homero Giles no lo sepa, pero Manuel Passaglia no necesitaría demasiado información sobre el tema. Su padre Miguel, exintendente también, fue ministro de Salud durante la gestión de Felipe Solá, gobernador peronista a quien Néstor Kirchner le impidió ser reelecto porque no lo dejó preguntar a la Corte si estaba en condiciones o no. Solá tampoco se animó, pero esa es otra historia.

“Estas acciones y decisiones tomadas de manera unilateral exponen el desconocimiento por parte del Intendente de San Nicolás sobre los perjuicios que esto provocará en el acceso y derecho a la salud para las y los 1.392 afiliadas y afiliados de la familia municipal. En la actualidad son 654 trabajadoras y trabajadores de la intendencia que cuenta con IOMA y que tienen a su cargo un total de 738 personas. IOMA se basa en un sistema solidario que garantiza que todas las personas tengan la misma cobertura prestacional”, dice el informe oficial.

Quien primero impulsó esta iniciativa fue el intendente de Capitán Sarmiento y uno de los candidatos a gobernador de Patricia Bullrich, el intendente Javier Iguacel. Primero lo propuso abiertamente, pero como pocos adherían a su idea terminó armando una ordenanza parecida a la que se dio en San Nicolás.

"El 50% de los empleados eligió salir de IOMA al inicio y poco a poco fueron pidiendo el pase la mayoría. Hoy el 90% eligió salir. Obvio porque funciona mucho mejor. Ofrecemos Meplife como propuesta del empleador. Casi todos quedaron ahí. Algunos pocos derivaron aportes a otras prepagas como OSDE, Osam y Avaliant. Muchos municipios pidieron información", explicó Iguacel a MDZ. Passaglia piensa igual que su par de Capitán Sarmiento. "Nos van a volver locos, van a buscar el pelo en la sopa, pero esta decisión la tomamos por el bien de nuestros empleados", expresó el intendente de San Nicolás.

“Cuando el Municipio decide la desvinculación al IOMA (en su totalidad) debe adherirse a otra obra social creada por el Estado o con participación mayoritaria de él, respetando Io preceptuado por el artículo 40 de Ia Constitución Provincial en cuanto establece los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por Ia provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca Ia ley", explicó Juan Carlos Juárez, especialista en materia previsional y exfuncionario del IOMA.

Hasta el momento, sólo cuatro municipios tienen obra social municipal propia. La Matanza, Tres de Febrero, Avellaneda y Bahía Blanca. Según el concejal de Primero San Nicolás, el vecinalista Danilo Petroni, consideró que todo esto se produce “el fin de semana previo a que el intendente tenga que ir a declarar por una causa en la que se lo investiga por la responsabilidad municipal sobre un avance sobre los humedales defendidos por un fallo de la Corte Suprema” y además advirtió que “como se viene Expoagro, va a tener tema del que hablar”, ironizó.

El sistema de prestación médica del IOMA es realmente deficiente, fundamentalmente por la falta de clínicas y sanatorios y médicos que atiendan regularmente a los adherentes a este sistema. Sin embargo, la mayoría de las prestadoras médicas están colapsadas y es algo que vienen advirtiendo, también, las asociaciones médicas de la provincia de Buenos Aires.