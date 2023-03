El proyecto con el que Julio Cobos quiere derogar la Ley de Alquileres

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Julio Cobos presentó un proyecto que tiene como objetivo derogar la Ley 27.771, mejor conocida como la polémica Ley de Alquileres. La misma fue sancionada en 2020 con el fin de modificar la regulación del contrato de locación de inmuebles vigente en el Código Civil desde el año 1984. La reglamentación significó un dolor de cabeza y derivó en graves inconveniente tanto para inquilinos como para propietarios.

"Presentamos un proyecto para derogar la actual #LeyDeAlquileres porque no tuvo el efecto esperado y resultó desfavorable para los propietarios y para los inquilinos; y en el Congreso -a pesar de existir dos dictámenes- no se logra un consenso. Derogarla debe ser prioritario. La realidad es que un régimen con el que el mercado inmobiliario había funcionado más de 30 años -con períodos de estabilidad, de inflación, de convertibilidad- se distorsionó, generando un gran impacto negativo. #LeyDeAlquileres", aseveró Cobos en su cuenta de Twitter.

La realidad es que un régimen con el que el mercado inmobiliario había funcionado más de 30 años -con períodos de estabilidad, de inflación, de convertibilidad- se distorsionó, generando un gran impacto negativo. #LeyDeAlquileres pic.twitter.com/DLoeEx9qWU — Julio Cobos (@juliocobos) March 4, 2023

Según puntualizó el exvicepresidente de la Nación y exgobernador de Mendoza, la ley "no tuvo el efecto esperado y no resultó favorable ni para los propietarios ni para los inquilinos. Es por eso que el Congreso se abocó a trabajar en una nueva ley. Al día de la fecha, a pesar de haber logrado dos dictámenes, no hay un consenso general para su tratamiento".

"A pesar del trabajo realizado en ambas Cámaras, la ley trajo aparejada una serie de complicaciones ya que la misma impacta sobre el plazo mínimo de contratación (art. 1198 CCCN) y regulando el mecanismo de ajuste del precio (art. 14 NLA). Estos dos elementos, sumados a la regulación del depósito (art. 1196 CCCN) y de la garantía (art. 13 NLA) que debe aceptar el locador, y la obligación de declarar el contrato a la AFIP (art. 16 NLA) tienen entidad para alterar la ecuación económica del contrato, y disminuyen los incentivos para contratar desde el lado de la oferta. Entonces, la forma de contrarrestar estos desincentivos es mediante un incremento del precio del alquiler al inicio de la relación, lo que repercute en los costos de entrada del inquilino (depósito y garantía). Lo contrario al fin perseguido", reza el escrito.

La situación de los alquileres es preocupante.

Y agrega: "Es decir, un régimen con el que el mercado inmobiliario había funcionado más de 30 años -con períodos de estabilidad, de inflación, de convertibilidad- se distorsionó generando un gran impacto negativo. Teniendo en cuenta la situación, se presentaron más de 30 proyectos que llegaron al Congreso para modificar esta legislación, pero ninguno logró en Diputados el consenso de las fuerzas mayoritarias. Llegando a la fecha con dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría, pero sin la certeza de que alguno de los dos pueda dar la respuesta que hoy el mercado inmobiliario, los propietarios y los inquilinos necesitan".

"Por ello, es que entendemos que resulta menester prolongar la discusión de una nueva ley de alquileres con el tiempo necesario, y sin apuro para no repetir los errores del pasado. De ahí que proponemos que hasta tanto ello ocurra, se derogue la ley vigente, reestableciéndose la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación. Es por ello que propongo a mis pares la aprobación de este proyecto de ley", cierra Cobos en su proyecto.

El proyecto completo: