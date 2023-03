Wado de Pedro defendió las peleas internas del Frente de Todos y no descartó su candidatura presidencial

El ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, dialogó con MDZ tras el desayuno de la Coviar 2023 y habló sobre las tensiones internas dentro del Frente de Todos y no descartó una posible candidatura presidencial.

"Como ministro me he dedicado a hacer un plan de desarrollo federal. Hemos hecho encuentros productivos con los gobernadores sin diferencia de partidos para hacer las obras de infraestructura necesarias. Hay un gran consenso. Ya hicimos el clic y entendimos que con la pampa húmeda no alcanza", señaló De Pedro.

Con respecto a las tensiones internas del Frente de Todos, De Pedro aseguró que esas peleas son "saludables" dentro de las coaliciones. "Una coalición es una unidad que se genera de tres visiones distintas. Es un error querer silenciar las diferencias. Lo sano es discutir, no dramatizar. Nos viene bien que haya discusiones sanas. Tampoco que haya discusiones es que haya una pelea. No veo de manera negativa que haya discusiones dentro de la coalición", señaló el ministro camporista.

"La política es eso. Está bien marcar las diferencias, también acompañar. El Presidente dijo que hay que nombras las cosas que se hacen bien. Yo soy más suave en las opiniones. Respeto las ideas, las diferencias", agregó De Pedro.

"Con el gobernador (Rodolfo) Suarez, que no es de mi fuerza política, diseñé un viaje a Israel y compartí varias jornadas. Pusimos el eje en las coincidencias. Si me ponía a discutir las diferencias no servía de nada. Mi generación es una generación nueva, que quiere hacer énfasis en las coincidencias", completó el funcionario.

Por último, al ser consultado sobre una posible precandidatura presidencial, De Pedro no descartó la posibilidad. "Estoy caminando, trabajando, tratando de sumar actores por fuera del frente. Voy a hacer lo que la mesa política decida", aseguró, y cerró: "El operativo clamor por Cristina es para que no haya proscripción".