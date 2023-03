Omar De Marchi habló de su relación con Alfredo Cornejo y dijo qué necesita Mendoza

El candidato a la Gobernación por el PRO de Mendoza habló sobre el giro político que tomó la Fiesta Nacional de la Vendimia en Mendoza y sobre la interna dentro de Cambia Mendoza. Explicó su relación con Alfredo Cornejo y también lanzó críticas hacia el Gobierno provincial.

"Lo digo seriamente, no quiero esquivar ninguna respuesta. No recuerdo que en Mendoza, tres meses antes de un cierre de listas, estemos todos hablando de lo mismo. Hay problemas más graves, el inicio de clases en tema infraestructura, los problemas gravísimos que tiene el sector vitivinícola. Hay personas obsesionadas desde hace meses para hablar de la política, que a los únicos que les interesa eso es a los políticos y a los periodistas", indicó De Marchi a MDZ Radio.

Sobre su relación con Alfredo Cornejo respondió: "Trato de no personalizar las relaciones. Creo que Mendoza necesita reconstruir su conducción, animarse a hacer cosas con riesgo. No se toman decisiones profundas, porque se tienen en cuenta las encuestas. Eso es lo que a mi me llama a sentarme con gente que quiera una transformación real y no en puestas en escena, que hacen que nada cambie en la provincia".

Sobre la visita de Horacio Rodríguez Larreta a la provincia en el marco de eventos vendimiales, De Marchi dijo: "Creo que será el próximo presidente de la Argentina. Estuvimos con emprendedores, con docentes, hablando de los problemas. Va a recorrer todo el país porque quiere ser presidente, hizo el esfuerzo de venir el jueves ya que no iba a poder estar el viernes y sábado por un tema personal y de agenda".

Por último respondió sobre si coincidió con Bullrich dijo: "No estuve en el evento anoche y no la he podido ver porque ella no está aquí (Desayuno Anual de la Coviar)".