Luis Petri desestimó las encuestas, habló en modo candidato y pidió pensar Mendoza a 20 años

La Vendimia más política de los últimos años tuvo todo tipo de voces en MDZ Radio, que dijo presente en el Hotel Hyatt para el desayuno de la Coviar. Importantes personalidades de la política nacional y local pasaron por los micrófonos, como Luis Petri, quien habló en un decidido tono de campaña a electoral.

Luis Petri, precandidato a gobernador en Mendoza, aseguró que se está "preparando para gobernar Mendoza, quiero ganar. No me guío mucho en las encuestas porque sabemos que quien la paga define cómo se ordena. Creo en la gente, en los que no quieren resignarse y buscan una esperanza. A ellos le vamos a pedir que nos acompañen".

Aportando datos, precisó que "el último dique que se construyó fue Potrerillos, hace 20 años. En ese mismo periodo, San Juan construyó tres diques. Nos estamos quedando y las provincias vecinas como ellos, San Luis y Neuquén avanzan. Y ya no es en relación con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, es con quien tenemos al lado".

"En agosto se va a definir un modelo de país, pero también un modelo de provincia no solo para los próximos 4 años, sino para los próximos 20 años en Mendoza. Acá hace falta una visión estratégica a largo plazo. Tenemos que dejar de lado las obras cosméticas que tienen tinte electoral pero que no generan infraestructura", agregó.

"Hay una deuda de la dirigencia política hace mucho tiempo que tenemos que saldar. Todos los indicadores económicos en la República Argentina vienen descendiendo: sube la pobreza, crece el desempleo pero lo tapan con planes sociales", agregó el precandidato, quien irá a las PASO enfrentando a Alfredo Cornejo y, quizás, en el mismo Frente Cambia Mendoza a Omar De Marchi.

También dejó un mensaje sobre el duro momento que vive el sector vitivinícola: "Mendoza se abre al mundo y recibe a miles de turistas de todo el mundo, pero lo cierto es que la vitivinicultura tiene muy poco para festejar este año, por las heladas, por la piedra, por el bajo precio de la uva y del vino, por la caída de las exportaciones".

Y aprovechó para mostrarse crítico con la Coviar: "Pensé que iba a escuchar un poco de eso en Coviar, porque no está bien la industria vitivinícola. Por las retenciones, por la falta de acuerdo comerciales para exportar, hace que Mendoza y este sector en particular hoy no tengan muchos hechos para festejar. Mendoza produce el 70% de los vinos de la Argentina, La Rioja produce el 2% y hoy el presidente de la Coviar es riojano y eso no es un hecho para aplaudir en Mendoza".

Tampoco dejó pasar el momento para criticar medidas del Gobierno Nacional: "La solución no es hacer acuerdos Mendoza-San Juan. La solución es salir a exportar. No puede ser que Chile tiene miles de hectáreas menos que Argentina de cultivo y exporta el 6% del consumo mundial, mientras que nuestro país solo el 3%".