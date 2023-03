Los encuentros de Facundo Manes en Mendoza que lo distancian de Gerardo Morales y avivan la interna en la UCR

El diputado nacional por la UCR Facundo Manes consideró que en Argentina "la solución no es antisistema" y pidió "reforzar vínculos" al interior de la coalición de Juntos por el Cambio para la construcción de un proyecto de gobierno.



"Hay que interpretar el signo de la época y creo que tiene que ver con un cambio de la dirección del rumbo del país de las últimas décadas, que no nos pudo dar prosperidad y esperanza. El cambio viene de abajo para arriba, no creo que sea antisistema la solución", aseguró Manes.

Además, tras su reunión con Patricia Bullrich en Mendoza, el médico y referente de la UCR publicó en Twitter que "coincidimos en que la unidad de desafíos y programas debe prevalecer entre los dirigentes para construir, entre todos, la Argentina que nos merecemos".

Nos reunimos con @PatoBullrich para conversar sobre nuestro país y el futuro. Coincidimos en que la unidad de desafíos y programas debe prevalecer entre los dirigentes para construir, entre todos, la Argentina que nos merecemos. pic.twitter.com/Cau4kGhZzq — Facundo Manes (@ManesF) March 4, 2023



El legislador formuló estas declaraciones en Mendoza, donde participó de la Fiesta Nacional de la Vendimia y mantuvo encuentros con otros dirigentes de la coalición opositora como el senador nacional Alfredo Cornejo.

"Me entusiasma cada encuentro con @alfredocornejo. El futuro de los argentinos nos une y nos inspira. Es uno de los grandes hacedores de la Mendoza de hoy, reconocida en todo el mundo. Trabajaremos juntos para que siga liderando su transformación", fue otro de los posteos en Twitter.

Me entusiasma cada encuentro con @alfredocornejo. El futuro de los argentinos nos une y nos inspira. Es uno de los grandes hacedores de la Mendoza de hoy, reconocida en todo el mundo. Trabajaremos juntos para que siga liderando su transformación. pic.twitter.com/M2jep7VRj9 — Facundo Manes (@ManesF) March 4, 2023



“Hay que reforzar vínculos hacia dentro de la UCR y con los aliados de la coalición Juntos por el Cambio en la construcción de un proyecto de gobierno. La unidad de propósitos y programas entre los miembros de la oposición debe prevalecer entre los dirigentes, que en lo sustancial, tienen visiones y valores comunes”, remarcó el neurocientífico.