La feroz interna del Frente de Todos se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires

El caos político que se visualiza a nivel nacional en el Frente de Todos se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras el ministro de Turismo, Matías Lammens, comienza a animar encuentros políticos pensando en el año electoral, el bloque kirchnerista-albertista en la Legislatura porteña pasa su peor momento.

Es que en las últimas semanas un sector de legisladores de La Cámpora arremetió de manera intempestiva, comandados por el diputado Javier Andrade, para sacarle la presidencia del bloque al albertista Claudio Ferreño.

El jefe de la bancada es amigo de la primaria del presidente Alberto Fernández y lo acompañó desde que fue jefe de Gabinete pasando por los años de desierto político. A partir de ese estrecho vínculo es que logró no solo ser parte de la boleta sino conducir un variado bloque del FdT donde se conjugan desde la hija de un sindicalista pasando por jóvenes camporistas hasta Claudia Neira (del sector de Juan Manuel Olmos, el vicejefe de Gabinete nacional) y el diputado Juan Manuel Valdés, hijo de Eduardo y dos de los que más saben de la Ciudad.

En ese marco, hace un par de semanas un grupo pequeño de La Cámpora decidió pasar a la ofensiva y le reclamó a Ferreño la presidencia del bloque con el argumento que ellos eran más y que las condiciones políticas habían cambiado. El escándalo político creció: Ferreño resistió y todo terminó con llamados cruzados entre varios de los principales actores del oficialismo para detener la embestida. “No podemos dar la señal que nos rompemos en el año electoral”, fue uno de los planteos que se escuchó. Finalmente se acordó seguir con la estructura actual pero la tensa calma reina en el FdT porteño.

De todas maneras hay quienes insisten en que las internas del kirchnerismo local no se pueden ni asemejar a las que sucumben a nivel nacional.

Paralelamente, Lammens armó una cumbre de su agrupación Red Urbana a Chapadmalal, en el complejo que tiene el Gobierno nacional. Allí, tras una actividad con la ministra de Salud Carla Vizzotti y la titular del Anses, Fernanda Raverta, el ministro de Turismo se reunió durante un par de horas con dirigentes de todo el país para hablar de la coyuntura política.

Cerca del ministro explicaron que fue “un debate político no electoral” y que no hubo alusiones directas al futuro de Lammens este año en la Ciudad. Y agregan que el ex candidato a jefe de Gobierno estuvo unas dos horas y media participando con la militancia.

El encuentro sirvió para coordinar el trabajo político militante y el territorio pensando en los diferentes frentes que tiene el oficialismo nacional.

Sin embargo, para Lammens también fue un posicionamiento ante lo que podría terminar en una candidatura en la Ciudad, como en 2019. Enfrente, esta vez, tendrá seguramente al diputado Leandro Santoro, quien fuera cabeza de la lista de diputados en 2021, y quien mantiene una relación lejana con el ministro de Turismo.

Mientras tanto, en el larretismo, el precandidato a jefe de Gobierno, Fernán Quirós, comienza a tomar vuelo. Empezó a armar su estructura de campaña y ya sumó al consultor Juan Germano, de Isonomía, y a Federico Pugliese – funcionario porteño de Cultos y hombre de máxima confianza de la diputada Victoria Morales Gorleri – para el trabajo en segmentos y tercer sector. A ellos se le sumaron también funcionarios vinculados a la comunicación y medios y, en estos días, podrían colaborar otros actores del gabinete para ayudar al ministro de Salud.

En el trabajo territorial Larreta dispuso que sea Juan Pablo Graña, secretario del PRO porteño y quien trabaja codo a codo con el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, quien se ocupe de las bajadas y recorridas, pero, sobre todo, colabore con el trabajo articulado con la militancia amarilla.

Para Quirós es una nueva experiencia: nunca participó de una elección y menos de una interna y por estas horas comienza a probarse el traje que aún está confeccionando, el de “político”.

Las encuestas que tienen en Uspallata ya fueron motivo de cruces esta semana con otros precandidatos y funcionarios porteños. Por ahora, durante marzo, solo se verán jugadores en la cancha y se seguirá midiendo cómo dan.