Horacio Rodríguez Larreta llevó su campaña a Rosario y reveló sus medidas para combatir el narcotráfico

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió esta mañana con el intendente de Rosario, Pablo Javkin, para hablar sobre posibles medidas concretas para aplicar en la batalla contra el narcotráfico.

Entre las medidas enumeradas, se destaca la mayor presencia de Gendarmería en Rosario; las Fuerzas Armadas blindando las fronteras con aprobación de leyes clave; cárceles para aislar a los capos narcos; una división élite contra el crimen organizado; y la implementación de mayor tecnología.

El precandidato a la presidencia por Juntos por el Cambio encaró hoy un viaje de urgencia a Rosario con motivo de los hechos de inseguridad que afectan a la ciudad. Lo acompañó Eugenio Burzaco, exsecretario de Seguridad de la Nación y que hoy en día está a cargo de los temas de Seguridad en la Fundación Pensar.

Luego de la reunión de trabajo, los funcionarios recibieron a la prensa en las inmediaciones de la municipalidad, donde Rodríguez Larreta afirmó: “No es cierto que se perdió la batalla contra el narcotráfico; hay que darla a fondo, con mucha decisión y con un plan”.

El mandatario dio su apoyo a Pablo y a todos los rosarinos que están sufriendo una situación “gravísima de la cual el Gobierno Nacional no se hace cargo”. “Hay que actuar ya, no valen las elecciones ni el cambio de Gobierno porque no hay tiempo para esperar”, sentenció Rodríguez Larreta.

Las medidas propuestas por Larreta

1. "Fuerte presencia de Gendarmería para recuperar el territorio ocupado por los narcos. A las fronteras las blindamos con las Fuerzas Armadas: 3000 gendarmes en Rosario, 10.000 en todo el país", aseguró.

2. "Necesitamos que los diputados y senadores aprueben una ley de extinción de dominio que permita congelar los bienes de los delincuentes y desfinanciarlos después de una investigación financiera seria, pero sin tener que esperar una condena firme", agregó Larreta.

3. "Necesitamos cárceles que aíslen a los que manejan el negocio, que estén fuera de su zona de influencia y les impidan la comunicación con sus organizaciones criminales".

4. "Hay que mudar a Rosario la sede del Ministerio de Seguridad de la Nación, para empezar a ver de cerca lo que pasa acá. Rosario merece toda la atención por parte del Gobierno nacional".

5. "Tomando a los mejores hombres y mujeres de las fuerzas federales vamos a crear un grupo de elite que lleve adelante las investigaciones y acciones necesarias para frenar el crimen organizado, una suerte de FBI argentino".

6. "Vamos a usar la tecnología para combatir la inseguridad como nosotros hicimos en la Ciudad de Buenos Aires con el uso de las cámaras de reconocimiento facial que ahora están proponiendo para usar en Santa Fe".

El mensaje de Larreta a los rosarinos

“Mi mensaje a los rosarinos es que se puede dar la batalla a las mafias y a las drogas. En la Ciudad de Buenos Aires lo hicimos, después de muchos años de pelear, de trabajar con un plan integral; no hay medidas mágicas”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, Javkin sostuvo: “No tenemos inteligencia penitenciaria, no sabemos qué sucede en las cárceles. Ayer allanaron penales y en los tres encontraron celulares y drogas”. Y pidió: “La prioridad ahora es que nos cuiden”.

Sobre los dichos del presidente, contestó: “No podemos permitir que se asuma que Rosario está fuera del país. Las armas y las drogas no las fabricamos acá. Llegan, llegan a un territorio que no cuidan. Esa es la situación de la que Rosario tiene que salir”.

De la reunión en la Municipalidad de Rosario también participaron Rogelio Biazzi, coordinador de Gabinete de Rosario; y Gustavo Zignago, secretario de Gobierno de Rosario.