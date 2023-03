El intendente de Rosario hizo una fuerte denuncia sobre las amenazas a Messi

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, insistió en que, a su entender, el ataque mafioso y la amenaza contra el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, está vinculado a "alguna resistencia a cambios" en el Ministerio de Seguridad provincial.

El dirigente de centroizquierda destacó que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, haya designado en el cargo a Claudio Brilloni, con pasado en la Gendarmería: "Todos depositamos nuestra mayor confianza en él".

Luego de que la violencia en Rosario fuera noticia en todo el mundo por la amenaza a Messi, el jefe comunal señaló que, a su entender, el ataque está vinculado a "alguna resistencia a cambios" en el Ministerio de Seguridad provincial.

"No quiero que esto se cierre inmediatamente en esa conclusión (de un ataque narco), porque es muy raro. La familia Roccuzzo hace décadas que trabaja en Rosario", manifestó en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre las declaraciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien dijo que era "tonto" pedir que el presidente Alberto Fernández se pusiera al frente del combate contra el narcotráfico en Rosario -algo que pide Javkin-, el intendente evitó polemizar con el funcionario nacional: "No quiero entrar en ese juego de polémica personal, porque no es una polémica personal".

"No soy tonto y vivo acá. Hace un año que le venimos planteando lo que sucede en el Servicio Penitenciario: y ¿qué pasó ayer?", manifestó Javkin, en referencia a los allanamientos realizados en las cárceles de Rawson, Marcos Paz y Ezeiza. "Se descubrió que las Fuerzas Federales no tienen logística, no tienen móviles", lanzó el mandatario rosarino.

Y agregó: "Veo cómo entra la droga a Rosario, cómo entran las armas y cómo todos los días tenemos hechos criminales". Para el intendente, "lo que hace falta es una acción sistemática, concreta de todos los poderes, todos los niveles del Estado" y cuestionó la disolución de la Inteligencia Criminal Penitenciaria: "No hay nadie escuchando lo que se habla desde los penales y eso afecta no sólo a Rosario, sino a todo el país".