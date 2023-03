Amenazas a Lionel Messi en un país que define su rumbo

Tiros, temor y droga. La noticia política de la semana es la amenaza que recibió Lionel Messi en la Ciudad de Rosario. Líderes narco realizaron un tiroteo en un local de la familia de Antonela Roccuzo y dejaron un mensaje claro: "Messi, te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

El presidente Alberto Fernández encabezó la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El discurso se basó en una crítica al Poder Judicial y contó con diversas reacciones. Hubo varios diputados que se fueron y otros que le dieron la espalda.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, realizó la misma labor pero en la Legislatura porteña. El funcionario exigió al Poder Ejecutivo un plan para poder salir de la crisis y habló de la importancia de la educación.

El diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, volvió al ojo público tras su proclamación en contra de la ya votada moratoria previsional. El economista tocó temas como el déficit continuo que atraviesa la Argentina y propuso soluciones estructurales.

Frente de Todos: apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación

Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Parlamento con un pedido de investigación del intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Juzgue y condene a los que fueron a los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”, reclamó.

El presidente destacó que “hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia, como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta”. En consecuencia, Fernández le reclamó al Poder Judicial que “actúe con la misma premura con la archiva las causas en que aparecen jueces, fiscales y empresarios”.

“Fui yo el que estuvo al lado de Lula cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicanamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular”, agregó.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso de la Nación.

La plaza del Congreso de la Nación contó con más banderas que personas y atravesó un clima tenso. Nadie aplaudió ni escuchó la iniciativa de Alberto Fernández. Lo único expresivo del evento fue la transpiración que corrió entre los manifestantes propia de un miércoles soleado a la mañana.

Hubo poca asistencia de los movimientos sociales. Militantes afirmaron que su participación se debía a un plan social. Los principales voceros insistieron con hablar de unidad y de un Frente de Todos estable. Los comerciantes se expresaron enojados por la inestabilidad de los precios.

A la par de los carteles de "Alberto 2023" descansaba la militancia agobiada por el sol que recién comenzaba a atenuarse. Una manifestante habló con MDZ: "No quiero un plan social. Vivir de un plan no quiere nadie. Por eso el pueblo se levanta. La gente quiere un trabajo digno. Sinceramente, estar hoy acá para cobrar un plan social que ni siquiera me sirve para comer, me da vergüenza".

"Es lo que hay. Un kilo de carne me sale 2.000 pesos. Ninguna persona con dos dedos de frente va a venir por un plan si no lo necesita. Acá casi nadie apoya a la política. Vienen todos por un plan. A mí no me queda otra. Yo cobro un plan social de 30.000 pesos. No sirve para nada. Quiero un trabajo digno para mí y para mi familia", agregó la mujer. Plaza del Congreso de la Nación.

La Justicia realizó su descargo respecto a las críticas del presidente. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional lanzó un comunicado. Los titulares Marcelo Gallo Tagle y Marcelo Peluzzi firmaron el documento.

El argumento presentado descansa en que la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación fue "aprovechado para dirigir un ataque a las máximas autoridades del Poder Judicial, quienes con innegable estatura cívica, escucharon educadamente un discurso proselitista colmado de intromisiones propias de otro poder del Estado”.

“Hacemos votos para que se reflexione sobre el daño que estas actitudes conllevan a nuestras instituciones vitales para el adecuado funcionamiento de nuestra vida en democracia”, agregaron. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El periodista de este medio, Rubén Rabanal, adelantó el domingo pasado la decisión electoral de Cristina Fernández de Kirchner. Se trata de potenciar al ministro de Economía, Sergio Massa, hacia la fórmula presidencial. El ministro del Interior, Eduardo De pedro, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acompañarían con roles importantes a la moción kirchnerista.

La cuestión se determina en el intento de freno del impacto del desgaste económico y social que viene desplazando al Gobierno. La expresidenta alude a que está "cansada" cuando se le consulta por su candidatura.

Juntos por el Cambio: apertura de sesiones en la Ciudad de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta encabezó la apertura de sesiones ordinarias en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El precandidato presidencial del PRO habló de la crisis intransigente que atraviesa la Argentina y la necesidad de resolver las cuestiones estructurales.

“Tenemos un problema hoy, no tenemos que esperar a que explote ninguna bomba. Hoy tenemos un problema gravísimo que hay que encararlo, no hay que esperar al cambio de Gobierno. Ojalá este Gobierno tenga un plan para empezar a sacar la Argentina adelante, todavía no lo hemos visto”, destacó.

"Tenemos que ir más a fondo, animarnos a encarar la revolución educativa más ambiciosa de la Historia. Necesitamos una educación moderna, enfocada en las habilidades del futuro, con la mejor infraestructura, docentes preparados y que tienda puentes hacia el mundo del trabajo", agregó.

Larreta manifestó que "no se puede ignorar la crisis de trabajo que hay en el país" y aseveró que la Argentina puede "generar millones puestos de trabajo, pero para eso necesita un Estado que impulse la actividad privada". El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, designó como jefe de campaña a Juan Pablo Arenaza y sumó a Hernán Lombardi. Éste último fue el encargado del armado y del “agite” de la campaña del “Sí se puede” de Mauricio Macri.

En la provincia de Buenos Aires, el armado territorial cayó en manos del legislador nacional bonaerense Sebastián García De Luca. El viceministro del Interior fue referente de Emilio Monzó y ya venía trabajando en el armado del interior del país para Bullrich.

De Luca diálogo con MDZ y destacó: “Lo primero que buscamos es la consolidación de candidatos a intendentes por toda la provincia, tener una organización de campaña y una fiscalización acorde al desafío presidencial que queremos. Vamos a profundizar la presencia de Patricia en la provincia, sobre todo en el conurbano. Hace unos días, con Patricia estuvimos en José C Paz y San Miguel acompañados por Joaquín De La Torre. A mitad de esta semana vamos a recorrer Lanús con Néstor Grindetti y los primeros días de marzo vamos a ir con Javier Iguacel a Expo Agro".

La Libertad Avanza: la vuelta de Javier Milei al Congreso de la Nación

Javier Milei aterrizó en el ojo público tras el discurso en contra de la moratoria previsional. El proyecto de ley aprobado permitirá que 800.000 personas que no llegan a los 30 años de aportes tengan la posibilidad de jubilarse.

El economista liberal expresó: "Cada vez son más los trabajadores que se van retirando y tienen que ser sostenidos por una menor cantidad de trabajadores. Desde el punto de vista poblacional, los sistemas de reparto tienen un problema", comenzó expresando.

"Argentina tiene otro problema más: una economía que no crece. El PBI argentino está 1% debajo del que teníamos en 2011. Es decir, que Argentina tiene un PBI per cápita 13% inferior al que teníamos en el 2011. Además, esto se manifiesta en baja productividad y bajos salarios. Sumado a las brutales regulaciones, hace que el mercado laboral sea muy chico", agregó el legislador.

En el recinto de la Cámara de Diputados con @jmilei mientras se comienza a tratar la moratoria previsional. Esperando el momento de la votación. pic.twitter.com/pFv9xLSw1J — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 28, 2023

La información es que durante Milei daba su opinión sobre el proyecto, la Cámara Baja permanecía en silencio y que luego recibió felicitaciones por parte de diputados oficialistas como tanto opositores.



El líder liberal recurrió como argumento al déficit fiscal continuo del país: "Argentina es un deudor quebrado. Para poder pagar la deuda se necesita un superávit primario fiscal positivo. Acá seguimos dibujando con uno que es negativo que además tiene todos sus títulos en un pagador que es un defaulteador serial. En todo este descalabro, si además sumamos jubilados sin aporte, el sistema va a seguir generando mayor déficit fiscal".