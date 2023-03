Alfredo Cornejo criticó los anuncios de Sergio Massa y le dejó un mensaje a Omar De Marchi

Alfredo Cornejo, senador nacional por la UCR y precandidato a la Gobernación por el frente Cambia Mendoza habló con MDZ Radio junto a la precandidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich sobre cómo solucionar los problemas internos de Juntos por el Cambio y Cambia Mendoza. También en conferencia criticó a la contramarcha de distintas organizaciones y a los anuncios de Massa.

El senador pasó por los micrófonos de MDZ y dijo: "En 2021, como presidente de la UCR y Patricia como presidenta del PRO construimos una unión en 21 de las 24 provincias para que ambos partidos vayan juntos. Logramos unión en las PASO, se mezclaron candidatos radicales y del PRO. La estrategia fue exitosísima, mejoramos la representación en el Senado. Hoy somos más coalición".

Al ser consultado sobre la interna en Mendoza, se preguntó: "¿De Marchi dice que no somos una coalición de Gobierno? Bueno, el dice que no se siente dentro, pero él no es el que dice cómo funciona esto. Muchos dirigentes del PRO están perfectamente integrados a Cambia Mendoza. Él fue electo intendente por Cambia Mendoza, fue diputado nacional en la lista de Cambia Mendoza, compitió al interior, llevó legisladores. No entiendo qué fue lo que no funcionó, categóricamente no ha sido así".

Sobre un posible acuerdo con De Marchi, luego de que Bullrich dijera que "vamos a poner orden", respondió: "Hay PASO, que compita en las PASO y punto. Cualquier escenario es posible, pero dentro de Cambia Mendoza, fuera no. La semana que viene tiene que estar resuelto, no tiene que haber más incertidumbre".

Luego, en otras declaraciones el precandidato se refirió a la contramarcha que organizan distintas asociaciones contra el Gobierno de la provincia: "Tienen todo el derecho. Pero esto no es bueno para la imagen de la Vendimia y de Mendoza".

Escuché el último discurso @rodysuarez en el #DesayunoCoviar y demás autoridades.



El anuncio de @SergioMassa sobre el dólar para economías regionales es impreciso. No tiene explícito su valor ni aclaró su duración, lo que lo convierte en una vaga promesa vacía de credibilidad. pic.twitter.com/YAjE7oWZj9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 4, 2023

Al ser consultado por los anuncios de Sergio Massa, quien prometió un dolar vino para productores afectados por contingencias climáticas en el último tiempo, Cornejo no tuvo pelos en la lengua y remarcó: "Los anuncios no son tales. El único anuncio es el del dólar para economías regionales, pero no tiene la más mínima precisión. El dólar no tiene valor ni por cuánto tiempo será".

"Es un anuncio muy pobre, de mucho humo como los anteriores, vamos a esperar más precisiones, pero no va a tener ningún impacto positivo para el productor", dijo al finalizar.