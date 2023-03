Patricia Bullrich salió a defender a Javier Milei por las críticas de Alberto Fernández

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió a defender al diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, tras el cruce que mantuvo con el presidente Alberto Fernández. "¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler? No puede ser tan poco serio para comparar a Javier Milei con uno de los peores genocidas de la historia de la humanidad", expresó la exministra de Seguridad.

¿Sabrá nuestro presidente quién fue Hitler? No puede ser tan poco serio para comparar a Javier Milei con uno de los peores genocidas de la historia de la humanidad. pic.twitter.com/hI7G1lIiYu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 30, 2023

Fernández afirmó que "Javier Milei es una amenaza a la democracia” y destacó que “los totalitarios, como Adolf Hitler, se valen de la democracia para poder llegar al gobierno".

“Hay que abrirle los ojos a la gente y advertir que, por muy desalentada que esté, esos caminos no son saludables para el país ni para la sociedad, definitivamente”, agregó el primer mandatario en diálogo con radio Perfil.

El presidente Alberto Fernández.

El presidente sembró miedo sobre las elecciones venideras y la postulación de Milei: "Hitler no llegó en un golpe de estado, llegó votado por los alemanes. Las sociedades están polarizadas en todo el mundo. Todo lo que se demuestre antisistema acumula, y todo eso polariza. La paralización lleva años en la Argentina, y no es un fenómeno argentino, se da en todo le mundo”.

Respecto a la interna en el Frente de Todos, Fernández expresó: "He dicho una y mil veces que mi prioridad no es ser candidato, sino que gane el espacio. La urgencia nos obligó a tomar definiciones entre pocos. Como peronista siempre he cuestionado los personalismos y las decisiones inmaculadas de los dirigentes”.