Denuncian que el kirchnerismo preparó una trampa en el Senado usando el proyecto de alcohol cero

El Senado podría dar sesión este jueves por primera vez en el año. Sin embargo, la incertidumbre reina a horas de una "guerra de pedido de sesiones especiales" en las que Juntos por el Cambio exige que se traten los pliegos de los jueces para Santa Fe, mientras que el oficialismo convocó a una lista con otros temas, incluido el de alcohol cero al volante. La oposición denuncia que el kirchnerismo hace trampa para imponer un temario diferente y no va a dar quórum.

Desde Juntos por el Cambio "desconocen cómo surgió" el pedido de sesión especial por parte de Cristina Fernández de Kirchner al frente de la presidencia del Senado. Es más, reconocieron que al momento de conocer la información el interbloque estaba reunido. "Nuestros senadores de Juntos por el Cambio, más los cinco del Bloque Unidad Federal (en total 38), somos mayoría, la mitad más uno del Senado. Con ellos pedimos una sesión especial por los jueces federales de Rosario, que el kirchnerismo viene trabando desde 2022 y no los ha designado. Además, por la Ley Lucio. En eso se basó nuestro pedido", reconocieron desde Juntos por el Cambio a MDZ.

A su vez denunciaron que Cristina Fernández de Kirchner realizó una "picardía, una trampa" a la hora de llamar a una sesión especial imponiendo otros temas en el orden del día. "En vez de convocar a nuestra firma, metieron los temas nuestros y otros temas más como alcohol cero, que ya tienen despacho. Nosotros no queremos tratarlo (a alcohol cero), ya se conoce nuestra postura", informaron desde el interbloque del radicalismo y aseguraron que "es una ley que no soluciona nada y que empeora las condiciones de trabajo de la industria vitivinícola".

Autoridades de Juntos por el Cambio, al respecto, le confirmaron a MDZ que van a invalidar ese pedido de sesión especial que impulsa el oficialismo en el Senado. "Lo vamos a invalidar, no está hecha la convocatoria como dice el reglamento. No le vamos a dar el quórum". Y es por eso, que sin el quórum de la oposición, el proyecto que busca que alcoholemia cero al volante sea ley no se podrá tratar este jueves, como así los demás temas que busca tratar tanto JxC como el Frente de Todos.

Es que, según entienden, la Presidencia del Senado tendría que haber convocado a las demás sesiones propuestas y no solamente a la lista que impulsa el kirchnerismo. Este último documento lleva las firmas de los senadores del FdT, entre ellos la de la mendocina Anabel Fernández Sagasti. "Meter otros temas es una picardía, que está fuera de reglamento. Le quieren dar un piso de legalidad para tratar alcohol cero", revelaron desde el espacio opositor.

Mendoza abrió el paraguas y se rebeló

El proyecto trae polémicas muy sensibles a la hora de ponerlo en debate. Desde el lado empresarial, los vitivinícolas entienden que es un proyecto de ley que empeora las condiciones de trabajo de la industria y los perjudica totalmente en cuanto al consumo de vino. De hecho, antes de que el documento obtuviera media sanción en Diputados, buscaron que los legisladores de Mendoza e intendentes frenen el tratamiento de la ley, aunque no hubo caso. El proyecto ya cuenta con media sanción y si en algún momento se trata, hay votos suficientes y se consigue la otra media sanción, será ley.

Allí es donde Mendoza, en diciembre, abrió el paraguas, tomó cartas en el asunto y volvió a mostrarse rebelde contra la Nación. Rodolfo Suarez, gobernador de la provincia, en su momento explicó que esa ley solo podría regir en las rutas nacionales (léase Ruta 7 o Ruta 40), pero por ejemplo, Seguridad Vial no podría imponer un control de alcoholemia cero en pleno centro de la provincia, en la calle Arístides Villanueva, Juan B. Justo y demás. De hecho, cuando se realizan controles federales no "invaden" las avenidas locales, sino que se ubican en las rutas nacionales. Los controles que realizan las municipalidades o Tránsito (Policía de Mendoza) sí corren con facultad de la provincia, pero en rutas y calles mendocinas.

Del otro lado, existe el discurso de los familiares de las víctimas de accidentes de tránsito culpa del alcohol al volante. Desde Madres del Dolor indicaron que se pide el tratamiento con celeridad, instaron a que los "senadores hagan historia". "En nombre de todos los familiares de víctimas de tránsito, mañana voten alcohol cero", pidieron desde esa asociación en conjunto con el titular de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

Los documentos cruzados por sesiones especiales

En primer lugar, el documento por el pedido de sesión especial impulsado por el kirchnerismo que fue difundido este miércoles por la tarde y a la que la oposición no acompañará.

Por otro lado, minutos antes, desde Juntos por el Cambio convocaron a la sesión especial, pero solo a tratar la media sanción que vino desde Diputados para fortalecer la Justicia en Santa Fe.