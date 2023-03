Crisis extrema: la mitad de los pobres están en el conurbano bonaerense

La pobreza en Argentina volvió a dar un salto durante el segundo semestre del año pasado cuando alcanzó al 39,2% del total de la población. Esto implica casi 18 millones de personas que viven en el 29,6% del total de hogares del país, demostrando la concentración y los niveles de hacinamiento que muchas veces implica esa situación.

En términos geográficos y pese a la ayuda oficial y los diferentes programas que concentran ayudas y asistencias múltiples en el conurbano, en los distritos del Gran Buenos Aires se concentran el 50,1% del total de pobres del país. Son aproximadamente 9 millones de personas. Están a pocos kilómetros de la centrípeta Capital Federal en términos de toma de decisiones, pero pocos ven o quieren ver. Allí hay gobiernos que pese a este estado de cosas mantienen la hegemonía y el reinado. En el conurbano, además, más del 12% del total de niños menores de 14 años está inmerso en la indigencia. Es decir, no llegan a comer todos los días. En ese contexto se educan, crecen y proyectan su futuro. Si es que lo tienen.

En el país, el 54,4% de los niños menores a los 14 años son pobres. Es el segmento etario que mayor padece el flagelo. Es el más vulnerable. También el más vulnerado. Allí los derechos son declamativos. No reales. Más dramático se torna el análisis frío de los datos cuando se observa que el 56,5% de los chicos entre 6 y 11 años están bajo la línea de la pobreza. Más de 11 cada 20 niños en todo el país.

La región más pobre es la del Noreste (Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones) que tiene el 10,3 de la población bajo la línea de indigencia y el 43,6% por debajo de la pobreza. En el Gran Resistencia, la pobreza alcanza al 54% de la población y la indigencia al 14,4%. Allí, 1 de cada 7 habitantes no come todos los días lo suficiente o saltea comidas o directamente no ingiere alimentos. Es dramático y desolador. Pero es Argentina, diría Alberto Fernández, Presidente en cuyo mandato la pobreza y la indigencia habrán vuelto a crecer respecto al gobierno anterior.

No hay duda que el impacto del arranque del año, con una inflación en alimentos y bebidas arriba del 14% en el primer bimestre, dejará números peores para las mediciones por venir. El 2023, en plena campaña electoral y sin anclas tradicionales como pisar el dólar o suspender los aumentos de tarifas, los números para el oficialismo no devolverán una imagen mejor que la actual. Por el contrario la empeorarán. Y será un fracaso de Todos. De Todos juntos. Sin distinción. Independientemente de lo que procurarán correrse para buscar un salvataje personal.