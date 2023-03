Los detalles del plan de fiscalización de Javier Milei

El sábado al mediodía, Javier Milei lanzó un programa de inscripción federal para llegar a un objetivo puntual: 101.457 fiscales. El proyecto está a cargo de Camila Duro, una asesora del economista en el Congreso de la Nación y militante activa de Ciudadanos. A las 16:00 horas del día de ayer, el número conseguido era de 13.308 voluntarios.

El porcentaje alcanzado respecto del total es del 13,1% a 72 horas del lanzamiento formal. Los números generales de algunas provincias se enumeran a continuación. Para mayor fluidez y comprensión del lector, se abreviarán términos de la siguiente forma: "mesas a cubrir" por MAC, "fiscales inscriptos" por FI y "total estimado" por TE.

Ciudad de Buenos Aires: 7.377 MAC, 1.207 FI; 16,4 % del TE.

% del TE. Provincia de Córdoba: 8.874 MAC, 1.253 FI; 14,1 % del TE.

% del TE. Provincia de Mendoza: 4.211 MAC, 655 FI; 15,6 % del TE.

% del TE. Provincia de Tierra del Fuego: 494 MAC, 99 FI; 20 % del TE.

% del TE. Provincia de San Luis: 1.239 MAC, 217 FI; 17,5 % del TE.

% del TE. Provincia de Jujuy: 1.721 MAC, 296 FI; 17,2 % del TE.

% del TE. Provincia de Catamarca: 1.014 MAC, 163 FI; 16,1 % del TE.

% del TE. Provincia de San Juan: 1.728 MAC, 267 FI; 15,5 % del TE.

% del TE. Provincia de Entre Ríos: 3.355 MAC, 515 FI; 15,4 % del TE.

% del TE. Provincia de Salta: 3.189 MAC, 470 FI; 14,7 % del TE.

% del TE. Provincia de Misiones: 2.760 MAC, 400 FI; 14,5 % del TE.

% del TE. Provincia de Tucumán: 3.761 MAC, 541 FI; 14,4% del TE.

Armado nacional de Javier Milei.

El trasfondo del proyecto de fiscalización

Camila Duro es la coordinara general del proyecto de fiscalización de La Libertad Avanza. Tiene veintinueve años, fue a una escuela industrial y estudió Filosofía. Es maestra mayor de obras. "Ahora soy una obrera política", destaca riendo.

Conoció a Javier Milei previo a su candidatura de diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. "Mi primer vínculo con Javier fue previo a que exista la Libertad Avanza. Recién estaba pensando lanzarse como diputado a Capital. Nosotros habíamos armado el espacio político Ciudadanos en 2020. En ese momento, le ofrecieron una reunión a Javier con nosotros. Salió muy bien y nos pidió que nos pongamos a trabajar para su candidatura a diputado. Laburamos durante todo el 2021 y cuando asumió la banca, nos llamó a trabajar al despacho del Congreso", explicó a MDZ.

"En función de eso comenzamos a colaborar con la campaña nacional. Arrancamos a laburar más fuerte con Kikuchi, el chino, y con Karina. Fue una decisión en conjunto con Karina. Primero empecé a laburar en lo que para mí había que hacer y después me asignaron eso. Acá hay que trabajar. Propuse lo de la página, tener la base de datos segmentada por provincias, les pareció bueno y acá estamos", expresó.

Camila Duro cree que es fundamental el respeto por las provincias. "A la provincia se le da todo y se le exige el laburo territorial con la gente. No es un plan de Buenos Aires, donde los porteños digitan todo y las provincias están pintadas. Es un trabajo coordinado con todos", detalló.



Desde el espacio de trabajo de fiscalización comentaron que están muy contentos. "El pico fue el domingo. Había seis mil y pico. Ayer había diez mil y hoy ya hay trece mil. Esto es proporcional al padrón. Tierra del Fuego proporcionalmente es de los más beneficiados. Su objetivo total de fiscales es 550 y ya va 100. Tierra del Fuego tiene 494 mesas, necesitás 550 fiscales. 100 ya es el 20%", adelantó.

"Esta es la primera fase del plan: conseguir la cantidad de gente necesaria. Mi plan incluye la coordinación, capacitación y los cómputos. No tiene sentido capacitar desde acá. Lo que hay que dar son herramientas y asistir en lo que sea necesario. No camina sino. Es un proyecto federal y hay muy buena recepción de las provincias. Si bajaste todo y a la gente no le gustó, no se inscribe nadie", finalizó la asesora.

Página de inscripción de fiscales de La Libertad Avanza.

Para ingresar a la página de inscripción hacé click acá.