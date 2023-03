La fulminante frase con la que Sergio Berni calificó la intención de reelección de Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cruzó nuevamente al presidente Alberto Fernández tras sostener que si el ex mandatario Néstor Kirchner viviera, lo sacaría "a patadas en el orto" del poder, a la vez que lo calificó como un "ingrato" y lo acusó de "maltratar" a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Si (Néstor Kirchner) se levanta de la tumba, saca a patadas en el orto a unos cuantos", planteó en una entrevista para el canal de televisión TN, en la que rápidamente le repreguntaron si hacía referencia a Alberto Fernández. "No tenga ninguna duda", respondió.

En la misma línea, planteó que "un hombre que dice que se le murió mejor amigo y maltrató como maltrató a su viuda, lo convierte en un ingrato", además aseveró que su Gobierno se caracteriza por ser un "gran comunicador en off".

"En estos días dijo, en off, que quería ser candidato para terminar con 20 años de kirchnerismo. Me parece que tratar de acabar con el legado de la persona que le dio la oportunidad de ser algo más que un vendedor de autos usados no es nada más que un ingrato", afirmó respecto al Presidente.

Por otro lado, el ministro de Seguridad que responde al gobernador Axel Kicillof planteó que se siente afuera del Frente de Todos y que hoy el oficialismo no le gana a Juntos por el Cambio.

"Creer que en el 2019 el Frente de Todos ganó las elecciones es un error tan grande como pensar que la ganó Macri en 2015. En 2019, la perdió Macri", definió Berni.

Respecto al armado electoral y alejado desde hace meses de la vicepresidenta, quien supo ser su conductora política, el funcionario provincial sostuvo que considera que Cristina Kirchner no competirá y precisó que Kicillof "es un gran candidato en el lugar en el que lo pongan".

"Si es a concejal o Presidente lo apoyaría siempre porque es una persona que creo que le vino a dar una bocanada de aire fresco a la Provincia", completó respecto al gobernador.

Si bien descartó votar a Juan Grabois, titular del MTE, y a Alberto Fernández, en caso de ir por una reelección, abrió las puertas a acompañar las precandidaturas de Daniel Scioli y de Sergio Massa.

"Es un hombre que en 2015 le advirtió a todos los argentinos la catástrofe que iba a suceder y después sucedió. Es más que un mérito suficiente para querer ser candidato, igual que Massa", sostuvo en referencia al embajador argentino en Brasil.

En sintonía, elogió también a ministro de Economía: "Massa es el hombre que mejor conoce el Estado y, más allá de que la inflación aumente, los patriotas se ven en los momentos difíciles, y a Massa lo fueron a buscar en el peor, cuando muchos hubiesen dicho que no".

Por último, explicó sus diferencias con La Cámpora en torno a la construcción del espacio al manifestar que "el peronismo abraza y no expulsa" y, al definir el espacio que conduce el diputado Máximo Kirchner dijo que "en el último periodo se han convertido en un gran expulsador del Frente de Todos".