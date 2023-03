Agustín Rossi responde atrincherado por los diputados de Juntos por el Cambio

El jefe de Gabinete de ministros, Agustín Rossi, encabezó la sesión informativa en la Cámara de Diputados de la Nación. La temática general, hasta el momento, incluyó el pasado. Se trató de forma escasa las cuestiones relativas a la inversión y a la distribución organizativa presente y futura. Las palabras estuvieron centralizadas en la guerra de Las Malvinas, el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la batalla cultural contra la Corte Suprema de Justicia.

Insultos, gritos y malestar. "Saquen al diputado Rossi y traigan al jefe de Gabinete", se escuchó desde el sector de la oposición. Las acusaciones descansan en que no se abordó ningún tema informativo, sino que más bien se trató de un discurso explícitamente ideológico.

16:50 | Agustín Rossi se cruzó con Fernando Iglesias mientras respondía las preguntas de los diputados

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, tomó la crítica gubernamental del diputado radical, Mario Negri, y le respondió lo siguiente: “Negri hacía referencia a la debilidad institucional de nuestro Gobierno. En los últimos años ellos no estuvieron tan bien. Gobierno de Raúl Alfonsín. Gobierno de Fernando de la Rúa. López Murphy duró cinco días como ministro de Economía. Renuncia del vicepresidente".

“En el Gobierno de Macri, aprobaron un presupuesto con una meta de inflación y al otro día el jefe de Gabinete le modificó la meta de inflación. Después cambiaron el ministro de Economía y firmaron un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con tasas imposibles de cumplir”, agregó.

El funcionario continuó: “Voy a hablar de inflación. Esa que Macri iba a resolver en cinco minutos y se iba a tomar un té. Dejó la inflación en el 54%”.

El diputado del PRO, Fernando Iglesias, interrumpió a Rossi y se ganó un grito de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau: “Estoy podrida, Iglesias. Hace años que hace lo mismo. Se sienta ahí a insultar y descalificar. Sea respetuoso. Termine con la soberbia, chicana y con su machismo. Respete a las instituciones y a los diputados. No insultamos a un funcionario que tiene legitimidad para venir a hacer lo que hace”.

16:10 | Cristian Ritondo: "Hacen relato y tienen cero sensibilidad social"

El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, afinó la voz para decir que “ahora parece que la única verdad es el relato. Si hay algo que coincide en su Gobierno es lo alejado que viven de su realidad. La última vez que vino el presidente dijo que Argentina era la energía del mundo y a las horas nos quedamos todos sin luz”.

“Por culpa de su Gobierno y sus peleas internas y de que los ministros no se hablen con gobernadores, en Rosario tenemos la triste historia de tener muertos por día. En el conurbano 2 de cada 3 chicos son pobres”, agregó.

“Gracias al despilfarro y el gasto descontrolado, una familia necesita 168.000 pesos por mes para no ser pobre. Se da un fenómeno muy particular que en un Gobierno en el que se dice ser peronista, los que tienen trabajo formal son pobres”, sumó.

“Por eso los llamo un Gobierno populista. Hacen relato y tienen cero sensibilidad social. Salvo cuando vienen las elecciones y sacan un plan platita. Pan para hoy y hambre para un futuro", sentenció.

15:44 | Mario Negri: "Hoy no hay ni para guiso carrero"

El presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, comenzó su discurso con una frase particular: "Un escritor decía que escapar del problema sólo garantiza aumentar la distancia de la solución. Voy a hacer una breve reflexión. Pensé que la experiencia política del jefe de Gabinete lo iba a ubicar de número cinco. Tengo un sabor más que agridulce. El escapismo en política sabe ser una respuesta inmediata pero no una solución".

"'Tu realidad la marca la heladera', dijo el jefe de Gabinete en 2017. Cómo está la realidad no sé pero cómo está la heladera sí sabemos. En 2019, el queso cremoso valía $25 el kilo. Hoy vale $1.166. La leche de un litro costaba $33,90, hoy cuesta $233", agregó respecto al contraste económico.

"La novedad es la profunda crisis política de gobernabilidad con la que arrancó y terminará este Gobierno. No es un problema de la oposición. Eso ha caracterizado los tres años y medio. Estamos en una situación muy difícil. En una hora se reúne el presidente con el presidente de los Estados Unidos. A lo mejor conseguimos un poquito más de oxígeno. Estos tres años han jugado con fuego sin ningún tipo de pudor. En ninguna parte del mundo existe un partido político que lapide a su presidente por más que no lo quiera", expresó.

Negri reafirmó que "el Gobierno nació contra natura. El poder residía en quien eligió al presidente y siguió así. Un Gobierno invertido. La sociedad no quiere daño. Han restituido un Estado de emergencia permanente desde que asumió el Presidente".

"Desde que asumió Massa no ha podido resolver el problema. Más inflación y más recesión. 102% de inflación, 43% de pobreza, informalidad. Entiendo por qué el jefe de Gabinete no habló de eso. Y cómo es astuto nos invitó a discutir de veinte años atrás. Hay que hablar de esta Argentina. Iba a volver el asado. Hoy no hay ni guiso carrero en la Argentina. Esa es la verdad de la milanesa", sentenció

14:55 | Los radicales exigen claridad en los datos presentados

Se retomó la sesión y los radicales volvieron con las críticas al informe de Agustín Rossi. El diputado de Evolución Radical, Alejandro Cacace, planteó: "No nos dan la información que pedimos. En el tema de inflación, si pedimos las medidas que se piensan dictar cuando estamos arriba del 100% y nos responden que el Gobierno nacional se mueve en forma accionada, no nos dicen nada".

Respecto a la doble asignación vitalicia de Cristina Fernández de Kirchner, el legislador declaró: "Si es como dicen los reportes periodísticos, es un insulto a la igualdad dentro de la República. No puede haber un funcionario que tenga un beneficio que es 150 veces una jubilación mínima".

La diputada de la UCR, Pamela Verasay, expresó: "Creo que vivimos en países distintos o en realidades paralelas porque definitivamente hubo muchas palabras ausentes en su explicación. Pobreza, inflación, desempleo. Cero consideración respecto de lo que queda a este Gobierno".

"Es preferible no recibir un informe así. Uno pregunta y se le responde con derivaciones que decantan en cosas que no tienen nada que ver con lo que uno consulta. Lejos de ser una herramienta de transparencia, pasa a ser una burla", agregó.

14:49 | Cuarto intermedio en las bancas

Se declaró cuarto intermedio en la sesión informativa del jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El debate venía incluyendo una serie de quejas desde el sector opositor respecto a los temas ideológicos abarcados en el informe.

14:13 | Ricardo López Murphy habló de Rosario y de la deuda externa

El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, comenzó opinando sobre los hechos de inseguridad en la Ciudad de Rosario. "He señalado a la comisión de Seguridad la inconsistencia entre la legislación de Defensa y comprometer en la Ciudad de Rosario un cuerpo de combate de nuestras fuerzas armadas. Siempre me pareció que era una decisión improvisada y el extremo de todo es mandar a un cuerpo de combate a un soldado sin armas. Es inaceptable en cualquier país", destacó mientras Rossi escuchaba sin mirarlo.

El exministro migró hacia otra temática puesta en debate por el jefe de Gabinete: "Cuando hablo del cuidado de los recursos naturales, debo decir que omitió la pesca. Si hay algo que es depredado por varios países son nuestras reservas en el área marítima exclusiva. Se ha desatendido y se ha omitido ahora". El diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

"Ahora vamos al tema de la deuda que es grave. La deuda que salieron a comprarla a 36/17 dólares en una acción aventurera del ministro de Economía y a la cual le hemos iniciado acciones judiciales. Ahora en lugar de comprar, salen a vender. Compraban a 36/37 y van a vender a 23/22. Si este Gobierno administra las finanzas personales de cada familia sería ruinoso", expresó.

"Lo más notable es que han dicho varios años es que quieren pesificar la deuda y lo que hacen ahora es emitir deuda dolarizada a tasas extravagantes. Son tasas disparatadas", agregó.

12:30 | José Luis Espert cruzó con dureza a Agustín Rossi

El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, criticó de forma contundente los temas abordados por Rossi: "No sé cómo no se le cae la cara de la vergüenza. Dedica treinta minutos sobre cosas tiradas de los pelos. La inflación se come el salario de los trabajadores. La gente no llega a fin de mes. No sé como no le entra en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario".

"La política de Derechos Humanos de ustedes es un curro bárbaro. Hebe de Bonafini también es una corrupta. Y tomando lo que dijo de Aerolíneas Argentinas le digo que deberían cerrarla", agregó apoyando la política de cielos abiertos.

El diputado liberal luego lo cruzó por no mirarlo. "La gente se muere de hambre. Tené la educación de mirarme cuando te hablo. No te hagas el canchero. Caradura", expresó. El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert.

12:30 | Pedido de veneración democrática a Néstor Kirchner

Agustín Rossi generó revuelo en el sector opositor respecto al pedido de comparación democrática entre los expresidentes Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín. "A partir del 25 de mayo del 2003, la política de DDHH tuvo un impulso enorme y vertiginoso", señaló.

El jefe de Gabinete atinó un gran malestar en la oposición, especialmente en los radicales como el diputado Martín Tetaz. "El curro es que no quieran reconocer los 30.000 desaparecidos porque no se animan”, continuó el funcionario en tono crítico a cierto sector de la oposición.

“Lamentablemente nadie escucha la palabra dictadura desde otro sector de la Argentina. Los que la sufrimos la nombramos. Otros piensan que fue otro Gobierno. El Gobierno de los militares. Reivindicamos fuertemente nuestra política de DDH”, sentenció. El expresidente Néstor Kirchner.

12:15 | Agustín Rossi culpó directamente al Campo por la crisis política que atraviesa el país

El jefe de ministros fue punzante y declaró que el conflicto político comenzó en 2008 cuando, en pleno conflicto con el Campo, el por entonces vicepresidente Julio Cobos votó en contra de la 125, que intentaba imponer el oficialismo con las retenciones móviles a la exportación de soja, al decir "mi voto es no positivo".

"Lamentablemente el año pasado volvió la violencia política a la Argentina con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho de violencia política hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia", disparó el exministro de Defensa.

Y siguió: "Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad: para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, tuvieron que existir antes los discursos del odio. La violencia política en la Argentina está hace mucho, la violencia política empezó en 2008 con el conflicto agropecuario. Fue la primera vez que vi un cartel con la palabra yegua para referirse a Cristina".

12:00 | El discurso de Agustín Rossi

Rossi comenzó aludiendo a que “la Argentina hoy tiene elementos positivos de los cuales enorgullecerse y que sirven para mirar con energía el futuro" y destacó que "el desafío que tiene la Argentina por delante es fortalecer la política para que pueda seguir pensando en el interés general y no sea subordinada al poder corporativo”.



“La inversión extranjera directa en la Argentina estuvo arriba de los 15 mil millones de dólares el año pasado. Supera el máximo que existió entre 2015 y 2019, que tuvo un techo de 11 mil millones de dólares”, detalló el jefe de Gabinete.



Se valió de la tasa de desocupación del 6,3% que registró la última medición, para el cuarto trimestre de 2022, y señaló el hecho de que “hoy es más fácil encontrar empleo en las provincias del interior”. “En los próximos días el presidente Alberto Fernández entregará la vivienda número 100.000 construida por este gobierno”, agregó. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Tocó la temática de la guerra de Las Malvinas y aseveró que “el canciller argentino le notificó en estos días a su par británico que la Argentina da por terminado el ignominioso acuerdo Foradori-Duncan, algo que no tiene nada que ver con nuestras políticas históricas para defender la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas”.

“Lo que tiene que hacer la Argentina es lo que hicimos durante muchísimos años, que es reclamar en cada uno de los foros internacionales nuestros derechos soberanos sobre Malvinas, con energía y con decisión”, afirmó.



Rossi luego reivindicó la política de derechos humanos del Gobierno y enfatizó al respecto: “Los derechos humanos no son un curro. En todo caso el curro es el de los que no quieren reconocer los 30 mil detenidos desaparecidos, porque no se animan a condenar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Lamentablemente, para un sector de la política argentina, cuando uno lee sus discursos no escucha la palabra dictadura. Para ellos no fue una dictadura, fue otro gobierno más”.



Por último, el jefe de Gabinete tomó el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y lo relacionó con “los discursos de odio”. En base a ello, éste mencionó que “han aparecido en la Argentina y en el mundo los cimientos de un extremismo de derecha o de ultraderecha. Lo que sucedió con Cristina no es producto de la casualidad, porque para que haya existido alguien que le puso un revólver en la cabeza a Cristina, existió antes una campaña de discursos del odio”.