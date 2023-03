Alfredo Cornejo denunció la complicidad del sector financiero con el Gobierno

El senador nacional y precandidato a gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cuestionó el canje de bonos con la Anses impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y denunció que existe una complicidad del sector financiero para darle una “sobrevida” al Gobierno nacional.

“Han hecho un canje lesivo para los intereses del país con gran parte de la banca nacional y no ha tenido resultados. Cada vez va a ser más amplia la brecha y estamos al borde de una corrida bancaria y cambiaria todo el tiempo. Ellos apuntan a que esta corrida se dé en el gobierno que viene. Hace más de dos meses que vengo denunciando que el sector financiero es cómplice de esta sobrevida del Gobierno. Debemos demandar penalmente este canje”, manifestó el referente de Juntos por el Cambio durante una entrevista en el canal La Nación+.

El senador aseguró que la operatoria impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es “lesiva para los jubilados y para el Estado nacional en el futuro inmediato” y que no tendrá los resultados esperados.

“Hay una maniobra que está pasando desapercibida. Este gobierno habla de pesificar la deuda y la está dolarizando a tasas más altas y en dólares. Está pasando desapercibido porque no hay una cultura financiera. Creo que algunos de la oposición tienen responsabilidad de no hablarle claro a la gente, pero acá hay un problema de cultura financiera porque la Argentina no está percibiendo que lo que está haciendo el gobierno es perjudicial para ellos”, expresó.

Asimismo, Cornejo denunció una complicidad entre la banca nacional y el ministro de Economía, Sergio Massa, en perjuicio de los ahorristas. “Es realmente vergonzoso lo que se le está permitiendo hacer a Massa con una tranquilidad y se lo está permitiendo el sector financiero. El sector financiero está jugando con la plata de los ahorristas, le está dando una sobrevida al Gobierno con la plata de los ahorristas, no con la de ellos”, disparó.

Escenario electoral 2023

Por otra parte, el precandidato a gobernador por la alianza local Cambia Mendoza se refirió al escenario político de cara a las elecciones presidenciales. Acerca de las precandidaturas de Juntos por el Cambio para estos comicios, indicó que hay varias personas que han manifestado su vocación y nombró a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Facundo Manes y María Eugenia Vidal.

“Creo que la renuncia a ser candidato de Mauricio (Macri) ha dado cierta certidumbre sobre el sistema político argentino, no creo que termine de ordenar la competencia al interior de Juntos por el Cambio. Puede que tenga influencia sobre el Pro pero me parece que vamos hacia una competencia y es muy saludable esa competencia”, sostuvo Cornejo.

El senador radical planteó que hay dos postulantes de la UCR en carrera y no descartó que en las listas hayan precandidatos mezclados de distintos partidos de la coalición.

Si bien resaltó que existe una propensión a la unión de Juntos por el Cambio, hizo hincapié en que la elección presidencial de este año no está ganada. “Quien sea el candidato no es irrelevante pero si nos mantenemos unidos la Argentina podemos sacarla adelante, pero la elección no está ganada. El Gobierno está en descomposición pero todavía es competitivo y ha surgido una tercera opción que es un cisne negro, que es Milei”, consideró el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.

Respecto al crecimiento en las encuestas de la figura del dirigente libertario, Cornejo dijo que le afecta tanto al oficialismo como a Juntos por el Cambio. “Milei es solo el respresentante del antisistema ante un sistema que no ha dado respuestas económicas. Es bastante razonable que aparezcan figuras de este tipo. Es un voto de bronca y rechazo más que liberal”, aseguró.