Horacio Rodríguez Larreta habló de Mauricio Macri, presentó nuevo ministro y denunció inteligencia ilegal del Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta presentó este lunes al nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Burzaco. En la presentación, el jefe de Gobierno porteño defendió a Marcelo D'Alessandro, ya que consideró que está siendo víctima de una burda operación de inteligencia ilegal".

"D'Alessandro fue uno de los principales responsables del plan integral de seguridad en distintos roles. Que hoy seamos la capital más segura de Latinoamérica tiene que ver con su compromiso y desempeño", comenzó diciendo Rodríguez Larreta, quien elogió a D'Alessandro.

Continuando con el tema, argumentó: "La burda operación de inteligencia ilegal que soporta lo llevó a fin de año pasado a tomarse una licencia. La energía que demanda esa defensa es incompatible con una función tan sensible como el Ministerio. Él tiene apoyo en esta pelea injusta e increíble".

EN VIVO | Presentamos a Eugenio Burzaco, nuevo ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad. https://t.co/B3u8zB8sbi — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 27, 2023

Luego Larreta encendió el modo campaña para ser presidente y dijo lo siguiente: "Lo que hicimos en la Ciudad es lo que vamos a hacer en todo el país, si me eligen presidente. Vamos a implementar un plan nacional de seguridad. Vamos a mandar las Fuerzas Armadas a la frontera, para poder mandar gendarmes a los lugares más calientes".

En esta línea, no evitó referirse a la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado y se expresó: "Ayer mostró su visión, claridad y valentía para llevar adelante un liderazgo colectivo priorizando el equipo por sobre personas. Me da mucho orgullo llevar 20 años juntos y que seguirá acompañando en este camino que queremos construir para todos los argentinos".

El precandidato del PRO evitó especular sobre posibles beneficiados y bendecido. Esto es un tema de equipo, bendecir es más mesiánico, no creo en eso. El único apoyo a la candidatura es de la gente, no creo en estas cosas del dedo de los políticos. No hago especulaciones electorales", concluyó.