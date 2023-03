Alberto Fernández busca con el FMI y Estados Unidos la paz que Cristina Kirchner no le va a dar en Argentina

La estrategia no es nueva ni suele ser exitosa: viajar para que las cosas se resuelvan. Es una praxia centennial que con frecuencia les termina saliendo carísimo a los padres, que suelen financiar los viajes al mundo para que los chicos se encuentren con su yo interior y dejen de padecer algo. Andar en elefantes por Paquistán se supone divertido, pero terminado el viaje, la angustia y la mochila, o "the black box", como la definen psicoanalistas, sigue intacta, ahí, esperando que alguien la desactive y analice su contenido.

Alberto Fernández se fue a Estados Unidos previa escala en República Dominicana para esperar a que la espuma baje, a sabiendas de que sólo subirá de aquí al 9 de diciembre. La cumbre se inició con la bienvenida del presidente anfitrión, Luis Abinader, luego siguió con el canciller local Roberto Álvarez Gil, el secretario general Iberoamericano (Segib), Andrés Allamand, y con Guillermo Lasso, mandatario de Ecuador, país sede del próximo encuentro, en 2024 en ciudad a definir.

Son 257 noches las que separa a Alberto del absoluto ostracismo o su reelección, hoy ya más algo asimilado al deseo personal que a la posibilidad real. La interna de su frente le dejó en claro que no quieren que compita, pero la realidad lo asiste, la imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner apuna a cualquiera, y los más de cien puntos de aumento del costo de vida de Sergio Massa lo convierten en un fusible incinerado.

Estados Unidos es el país que vía FMI va a socorrer a la Argentina, contener los seriales incumplimientos de un crecimiento que no fue, con un ajuste a medias que no se aplicó, una no emisión monetaria que no se respetó, una quita de subsidios que no fue pero con una gestión circense del servicio eléctrico que depositó al multitasking Jorge Ferraresi a monitorear por seis meses y tasas de crecimiento que no estuvieron, están, ni estarán. Así las cosas, como siempre Argentina, buscará cobijo y pedirá una escupidera cada vez más grande para evitar el zafarrancho social, que está a la vuelta de la esquina.

Los empresarios se sentarán a comer con un presidente que viene de maldecir al Fondo Monetario hace diez minutos, rodeado de líderes de estatura sustancialmente baja, criticando el capitalismo, como suele hacer Alberto cuando cree que el FMI no lo está mirando por televisión. Terminada la bravuconada, pedirá por favor evitar el colapso total del país de cara a las elecciones. Alberto pretende que cambie para siempre un sistema financiero internacional que conspira contra las democracias, pero es justamente ése sistema el que dotará de paz social a Argentina ante la inclemencia de Cristina Kirchner por arrasar la tierra en su diminuta despedida.

Alberto por momentos cree que absolutamente todo es una variable exógena, que su responsabilidad es nula, que los desastres complotan contra su persona, y que, por ejemplo, la utilidad nula de su vocera, Gabriela Cerrutti, colabora con la paz del Gobierno. Una persona difícilmente pueda demostrar tan poca utilidad e idoneidad cada siete noches, cuando en conferencia de prensa ataca por igual a la prensa y a la realidad.

Cerrutti no sólo es autoritaria sin un sólo pergamino. Le da la razón al presidente, lo contiene emocionalmente y entonces suma matrimillas para después faltarle el respeto a la sociedad hablando de un país en el que sólo habitan ella, Alberto y el balón Wilson. MDZ le exigió formalmente a Cerrutti habilitar un acreditado en Casa Rosada, por lo que incumple con el derecho básico de la prensa libre, algo en lo que Cerrutti no cree. Tampoco suman a los viajes a MDZ como medio independiente, Cerrutti sólo arma listas con cronistas amigos de medios que sin "Cerrutti" y su chequera, dejarían de existir.