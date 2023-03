La Ciudad: madre de todas las batallas para Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta recibió el mensaje de Mauricio Macri en Tabac, apurando un cortado con dos amigos con los que conversaba pasadas las nueve de la mañana. Incluso algunos ansiosos tuitearon la felicitación al expresidente antes del anuncio, gafes de la nueva política virtual y moderna, pero errática. La Ciudad espera una interna que pone en jaque todo el escenario político, lo sabe Patricia Bullrich y lo sabe Horacio, pero más que todos lo sabe Mauricio Macri, quien encarnará un rol de honestidad brutal.

"A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina", dijo Larreta en Twitter y después lo repitió en una entrevista radial con el periodista Eduardo Paladini. La interna en CABA probablemente sea la más dura del país y el mayor escollo que tenga que pasar Rodríguez Larreta para suceder a Alberto Fernández en diciembre.

Jorge Macri está convencido de que ahora la mirada de su primo pesa más que antes, y que la interna porteña se tiene que ordenar mucho antes de lo que pensaban. No hay tiempo, dicen en Uspallata, donde el primo presidencial se acomodó y dotó de política a un Gobierno que la precisaba. Fue su llegada y la de Waldo Wolff junto con Martin Redrado las que despertaron a un Gabinete que le costaba la gestión.

Wolff también agradeció en la red del pajarito a Macri, fue su mentor y su primo la puerta de ingreso a la política partidaria cuando ganó la última banca de diputado de la boleta. Quiere y tiene pergaminos para ser protagonista del próximo Gobierno porteño.

Ahora Martin Lousteau tiene un desafío: ser el que convenza a Larreta de que puede gobernar la Ciudad alguien que no sea amarillo, de que rompa su relación política con Mauricio Macri y que el apellido Macri no es tan ganador como dicen las encuestas. Todas. El ex ministro de Economía trabaja junto con Emiliano Yacobitti para torcer la intención de Macri e imponerse en una interna, el voto progresista de la UCR lo encarna en el PRO Fernán Quirós, tal vez el último en dejar de ser precandidato, dicen en Uspallata.

Partido Ferrario y Soledad Acuña la semana que viene, quedará entonces un ring de tridentes con peso específico y Roberto García Moritan mirando desde afuera la interna, pero con la intención intacta de competir. En dos semanas entonces se sabrán varias cosas: Ricardo López Murphy no será más precandidato, pero será un hombre de peso por su experiencia y valores en la campaña de Patricia Bullrich. Ella valora su demostración de lealtad pero ni un segundo pensó en romper con Mauricio Macri para apoyar al exministro.

Así entonces la Ciudad tendrá un ring aparte y será la nueva madre de todas las batallas: Horacio deberá decidir si arriesga a perder el apoyo explícito de Macri para no partir el acuerdo del nosiglista Lousteau, o bien jugarse un pleno a su volumen político por encima de la historia de la marca.