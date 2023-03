El conmovedor mensaje con el que Juliana Awada respaldó la decisión de Mauricio Macri

Mientras Mauricio Macri bindaba una entrevista en el programa La Cornisa de LN+, Juliana Awada le dejó un mensaje en su cuenta de Instagram que fue acompañado por una foto de ambos el día en que asumió como presidente.

Este domingo, el expresidente tomó la decisión de comunicar que no será candidato en las próximas elecciones y así sacudió el panorama electoral, no solo dentro de Juntos por el Cambio, sino también en el Frente de Todos.

"Orgullosa de vos . Tu vocación de servicio y no de poder , tu generosidad , tu entrega y tu capacidad de poner al pais y a la gente por encima de cualquier mezquindad política ! Te acompaño en este paso más !! Siempre juntos . Te amo", fue el posteo en Instagram de Juliana Awada.

"Todavía es un momento confuso y de sensaciones encontradas", dijo Mauricio Macri en la entrevista y agregó: "Lo importante es hacer lo que sea mejor para todos los argentinos y no lo que a mí me nace o me gustaría. No hay que dejarse llevar por el ego. Hay que salirse de la búsqueda inconsciente que tenemos los argentinos de ir detrás de un salvador".