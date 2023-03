En Tabac se pone en marcha el verdadero operativo claMMor

Ramón Puerta no lo disimula, apura un cortado y persuade al empresario de que Mauricio Macri está convencido, de que ahora empieza el segundo tiempo. Explica el armado, el crowdfunding que diseñó para no tener roces internos y se va contento. Al rato el mozo Cristian se saluda con otro Cristian. Ritondo, que se sienta con Fabian Doman a analizar la realidad del Rojo de Avellaneda que tanto los desvela. Tabac pone primera en un año electoral, donde muchos de los que aspiren a crecer y lograr objetivos, deberán sentarse a tomar café y convencer y dejarse convencer para poder competir.

Cristian Ritondo no sale de su asombro, cree que el club podría estar mejor, pero que no merecen los afiches que los condenan y definen como mentirosos. El próximo partido de Independiente es este domingo por la Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar, y el "Cabezón" explica por qué van a mejorar las cosas y recuperar el brillo que supieron tener. Doman está cansado, el humo del cigarrillo del precandidato a gobernador molesta y su cara lo muestra.

Apurado, tal vez por la hora, el mandamás Roger, el que todo lo ve desde la barra, pasa casi al trote empilchando una camisa azul inigualable, llena de garabatos y pintadas. Hace rato no viene Mauricio, no se lo ve, pero Horacio tomó café temprano y entendió que Emmanuel Ferrario no era de la partida, lo bajó y armó foto con Jorge Macri, aunque la lluvia los obligó a pasarla para la semana. Jugo exprimido y medialunas eligen los herederos de Julio Argentino Roca, vecinos del barrio, frecuentes comensales que hoy militan en el PRO, muy cerca de los halcones, donde se sienten cómodos con justa e histórica razón. Nada de la agenda LGTB ni con humareda progresista tiene pregnancia en la mesa.

Adentro se escuchan risas del lobista todo terreno Juan Paglo Maglier, quien explica los beneficios del real state y rememora anécdotas del verano esteño que lo tuvo cenando con Martin Cabrales, Alejandro Gravier y Federico Salvai junto otros empresarios que fueron al cumpleaños del exquisito arquitecto Javier Iturrioz, donde Taina Laurino y Julieta Kemble se llevaron todas las miradas. Después, las mesas se mezclaron y Maglier se sumó a Ritondo y Doman, ¿hará falta lobby en Independiente?

Afuera, para disfrutar de un cigarro cubano, se sienta Gabi Levinas, periodista, melómano, crítico de arte e investigador. Comparte la mesa con su amigo Diego Guelar, exembajador de Mauricio Macri, también amigo del arte. Riñonera y musculosa para Coti Sorokin, otrora vecino mientras el amor con Cande Tinelli duró. Hombre cincuenton pero con aspecto cool marginal, algo como "derelict" en el desfile de Zoolander.

Diego Cabot honra el periodismo con un off the record de espaldas, largo, dos o tres cafés con hombre grandote, de cara larga y corpulento, de los que con la mirada logran consenso a una velocidad insucitada. FP delata las iniciales de la camisa. Nada de periodismo whatssapero y virtual para quien desculó los cuadernos de la corrupción cristinista. Old school, como corresponde.

Un empresario del cemento explica que un conocido de Macri le juró que jugaba, abona la teoría ritondo-puertista y anota al expresidente en el segundo tiempo. Más osado todavía, apuesta que Javier Milei será jefe de gobierno dado que Patricia Bullrich gobernadora y Horacio Rodríguez Larreta una especie de super ministro jefe de gabinete de un segundo gobierno de Mauricio. Lisérgico, pero posible en Argentina.

Se va haciendo de noche, las parejas se sientan y los copones de vino blanco se hacen presentes, mucho footing de mujeres cuyas caras resisten el paso del tiempo. Las medias tres cuartos de La Martin y Polo Ralph Lauren tapan parte de las piernas de los hombres, muchos fumando todavía, no tanto el sector femenino. Las mesas reciben felices los platitos de queso, mani, palitos, las medidas de whisky anuncian una charla inolvidable, estalla Tabac, todos son felices, y la política promete una semana inolvidable.