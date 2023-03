Máximo Kirchner busca ser diputado sin liderazgo y peleado con La Cámpora

"Máximo no es ni el boludo de la play ni el heredero sesudo de nada, es un militante sin formación académica que tiene más protagonismo de lo que debería tener, esa es la verdad y él y Cristina lo saben". La frase es de uno de los que acompañó la fundación del movimiento que cobró impulso, centralidad, financiamiento y espesor político tras el velorio de Néstor Kirchner. Hoy administran el Estado, no son jóvenes, son políticos profesionales de trayectoria y miran los cincuenta años de muy cerca.

Están peleados entre ellos, no saben cómo dividir y explicar la ruptura a una militancia que cada vez cuesta más reunir en actos. Kirchner hijo piensa en renovar su banca, sabe que legalmente es imperioso y que su futuro va a estar ligado a la vida parlamentaria, le parezca bien o no.

El hijo de los Kirchner siempre odió la política, son conocidas las anécdotas de Rio Gallegos, donde se generaba la misma situación: junto con el hijo de Julio De Vido, llegaba Kirchner del colegio y proponía ir a jugar a la casa de otro alumno porque había una reunión política en su casa y se aburría. Así pasó sus años, entre padres viajeros y la estigma de ser el "hijo de".

Treinta años después, Máximo Kirchner siente que muchos de los que conducen La Cámpora no la representan bien, incluso hay déficit de mujeres y de ideas. "Wado no es La Cámpora, no jodamos", se le escuchó decir a Máximo, quien tiene relación rota con Andrés "Cuervo" Larroque y no cree en las condiciones o formas del ministro del Interior. No son tantos los que pueden entonces continuar el legado.

El problema de las mujeres no es exclusivo del camporismo, también lo sufre el peronismo y se regocija Juntos por el Cambio, que tiene una decena de protagonistas y la llegada de Carolina Losada sumó a ese perfil diverso. Una consultora afin al peronismo corroboró que sólo Malena Galmarini y Victoria Tolosa Paz son mujeres dentro del espectro pejotista que tienen alcance, son conocidas, se las asocia y pueden crecer. Mayra Mendoza directamente no existe.

El hijo de Cristina Kirchner sabe que está obligado a ocupar cargos parlamentarios hasta los setenta años, el desafío está en ver dentro de qué esquema, dada la baja representatividad que tiene hoy Cristina Kirchner comparado con 2011. "Nadie puede ser embajador de Cristina con una Cristina de 25%, eso lo saben todos, el tema es quién pone la cabeza para que se la corten", resumen a este medio un arquitecto electoral del peronismo.

La elección porteña puede ser para La Cámpora un hecho histórico, si no logran congeniar con Carlos Heller, el albertismo y el peronismo clásico de Carlos Tomada, pueden orillar los diez puntos y lo saben. Tal vez sea mejor pensar en Cecilia Nicolini o algún dirigente que sea más digerible para un electorado que acepta en un 65% la marca PRO, según detallan en Uspallata en los últimos diez días.

Así entonces, Máximo Kirchner no descarta renovar su banca pero por Santa Cruz, donde la vitalidad del kirchnerismo está más complicada que antes, pero donde el sistema d'hondt le asegura el éxito necesario para no volver al llano, algo que le preocupa.

Será entonces la birome de Cristina Kirchner la que bosqueje el futuro próximo de su hijo y de su predilecto, Axel Kicillof, siempre y cuando en agosto tenga tinta.