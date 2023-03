Investigan el destino de un cargamento de bienes de Potasio Río Colorado

Vale, la empresa brasileña que se fue y dejó el proyecto minero en Malargüe también abandonó bienes en grandes cantidades que ahora la minera estatal Potasio Río Colorado procederá a rematar, como contó MDZ. Pero mientras se aguarda el remate, en el Concejo Deliberante de Malargüe están investigando al secretario de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la comuna, Pablo Sánchez, porque habría retirado tres camiones el año pasado de la mina que contenían bienes de la empresa sin autorización. En el municipio asegura que se los donaron.

De acuerdo figuran en pedidos de informes y actas del Concejo Deliberante malargüino, el 23 de febrero de este año, los ediles recibieron documentación respecto a una supuesta irregularidad en la exminera Vale del mes de junio de 2022. En esos documentos aparece el retiro “sin avisar y sin firmar”- de acuerdo un remito con el sello de Potasio Río Colorado- de una cuantiosa carga con maquinarias, herramientas, mobiliario de oficina, ropa de cama y muebles por parte de un funcionario del intendente Juan Manuel Ojeda, es decir de Sánchez.

Luego de esta situación, el Concejo hizo un pedido a la intendencia- firmado por ediles de distintos partidos políticos- para conocer los inventarios municipales. En paralelo, a comienzos de marzo, de acuerdo a lo que figura en un acta, dos empleadas municipales solicitaron la banca del ciudadano al Concejo para exponer varias situaciones. Frente a los concejales advirtieron que “vieron Sanchez traer tres camiones cargados con herramientas y otros bienes pertenecientes a la ex minera Vale, que no fueron inventariados y no se les permitió hacer inventario. La mayoría de las herramientas se distribuyeron a los empleados sin ningún tipo de control y, al otro día de ser entregados, ya no había registro de las mismas”. Desde el Concejo aseguran que “evidentemente hay irregularidades y se estarían usando los bienes de Vale para favores políticos”.

Ante esta situación, un grupo de concejales pidió una reunión de comisión para pedir que se lo denuncie penalmente a Sánchez pero no tuvo quorum. Este jueves en la sesión el Concejo seguirá el tema en la sesión. MDZ intentó hablar con Sánchez pero no tuvo respuesta. Desde la comuna aseguraron que “se trató de una donación de Vale al Municipio y entre las cosas que fueron ahí están, por ejemplo, los carritos de la limpieza que usan las personas de los planes sociales”.

La empresa Potasio Río Colorado es manejada actualmente como una sociedad anónima, pero es el Gobierno de Mendoza el dueño y por lo tanto, la conducción está a cargo de funcionarios políticos. Cuando Vale se retiró, le dejó a la provincia toda la infraestructura del predio, las herramientas, derechos mineros y 30 millones de dólares para mantenimiento. Como el Estado mendocino está en proceso de negociación para vender el emprendimiento completo, antes se deshará de algunos bienes a través de un remate que se hará el 31 de marzo. Pero mientras se aguarda ese momento, ediles malargüinos sospechan sobre el destino de los bienes que dejó la minera.