Horacio Rodríguez Larreta, en tono electoral: interna de JxC, balance de gestión y defensa de D''Alessandro

El jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio una entrevista radial y habló de todo. Se refirió a la renuncia de Marcelo D''Alessandro como ministro de Seguridad y apuntó nuevamente contra el Gobierno "por espionaje". Además, hizo hincapié en la crisis económica que atraviesa Argentina y su promesa de bajar la inflación.

"Hay que trazar un rumbo, no hay una medida que solucione todo. Yo dije que voy a bajar la inflación y voy a lanzar las medidas en 100 horas, las medidas necesarias", sostuvo en diálogo con La Red, y añadió: "El que te venga a prometer que baja la inflación inmediatamente es un mentiroso".

En este sentido, remarcó todo lo que hizo durante su gestión y aseguró "estoy orgulloso del trabajo que hicimos".

Interna de Juntos por el Cambio

En medio de la interna que protagoniza junto con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, de cara a las elecciones presidenciales, Larreta reveló que mantuvieron una comunicación y que "arreglaron para tomar un café".

"Lo más importante es la unidad del partido", sostuvo pese a los duros cruces que hay en Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por la iniciativa de que haya un candidato de unidad, como dice Jorge Macri; y no múltiples candidaturas, como expresó él, Larreta respondió: "Promuevo que todos participen en la interna, que todos los que tengan vocación hagan sus propuestas. No digo que tenga que haber más que uno, digo que no es algo que se defina hoy. Aliento que Jorge recorra la Ciudad, lo está haciendo con voluntad. Que Quirós haga lo mismo".

"Lo más importante es la unidad del partido. Cada vez que voy al interior me reúno con todos. Siempre voy a tener predilección por los candidatos del PRO", manifestó el precandidato a Presidente.

Horacio Rodríguez Larreta y su defensa de D'Alessandro

El ahora exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, presentó su renuncia al cargo tras algunos meses en uso de licencia luego del escándalo que se desató por la filtración de los supuestos chats con fiscales nacionales, empresarios y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvia Majdalani.

Larreta no esquivó el tema y lo volvió a respaldar: "D''Alessandro tomó la decisión de presentar su renuncia, la verdad es que estaba muy dedicado a responder judicial y mediáticamente por la causa del espionaje. A él lo espiaron, y ahora usan ese espionaje como argumento para el juicio político a la Corte".

Y continuó: "Yo le creo a D'Alessandro. Es como que a vos te entren a tu chat y miren tus mensajes. Hay una investigación, no sé si el Gobierno está metido en el espionaje. Marcelo está a disposición de la justicia, dedicándose a eso. Es un gesto de responsabilidad".

Respecto a la elección de Burzaco, afirmó que "se debe a que es una de las personas que más sabe de seguridad en la Argentina".

"Tengo confianza con él y está trabajando con los equipos para los planes de seguridad del gobierno que viene. Va a ser parte del equipo de gobierno que viene. Lo ha hecho muy bien", concluyó