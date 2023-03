Un macrista se lanzó como candidato en Maipú pero fuera del PRO

Alberto Bertón es conocido en Maipú como "El Profe" y está identificado con el PRO. Sin embargo, ha decidido competir por la intendencia pero por fuera del Frente Cambia Mendoza, como candidato del partido departamental Participar. De esta manera, se suma a la larga lista de precandidatos que competirán por la conducción municipal.

"Yo soy Maipucino y Macrista nadie puede negar esas dos condiciones, porque éramos muy pocos los que trabajamos con Mauricio cuando recién comenzaba a sonar su nombre como un dirigente nacional”, indicó Bertón al lanzarse como candidato. "Hoy necesitamos un Maipú a la altura de esta nueva realidad que nos desafía día a día. Yo como maipucino de pura cepa estoy reclamando este cambio, que estoy convencido que entre todos podemos dar", manifestó.

Bertón junto a Mauricio Macri en la campaña del 2015.

Bertón se mostró muy crítico de los cortocircuitos internos que existen en Cambia Mendoza y acusó al "cornejismo" de poner en riesgo con sus peleas la unidad que Macri consiguió entre la UCR y el PRO para enfrentar al kirchnerismo. "Esto también se refleja aquí en Maipú, ese frente lleva 3 candidatos, porque ni siquiera pueden hablar entre ellos destruyendo toda la lógica de equipo que Mauricio inculcó. Hoy El Frente Cambia Mendoza es un grupo soberbio que nunca dio oportunidades de poder participar en la gestión", advirtió.

"Ustedes me conocen, ustedes saben que el profe siempre estuvo y está, no solo para hacer sino para escuchar. Es por eso que los invito a que me acompañen y se sumen a este Maipú del cambio. Porque debemos poner la primera piedra fundacional de la candidatura de Mauricio en la nación dándole un triunfo en Maipú", expresó.

En Maipú competirán dentro de Cambia Mendoza néstor Majul, Mauricio Pinti Clop y Gabriel Careddú. Los primeros dos provienen del radicalismo y el tercero del movimiento empresario Activá Mendoza.

Bertón, decidió competir sin el sello del PRO por fuera de Cambia Mendoza y con la bandera "macrista" como estandarte.